Met je zevenhonderdvijftig

Ja, ik val er mee in huis: ik ben een chauvinistische Amsterdammer – heb er mijn hele leven gewoond en tot op zekere hoogte laat ik mij niet gek maken door praatjes “hoe mijn buurt veranderd is”. En omdat ik zo’n Amsterdammer ben steiger ik bij hoerapraatjes over 750 jaar Amsterdam, die (hier) nu weer om ons heen vliegen.

Boven een beeld uit het jaar dat we feest moesten vieren vanwege 700 jaar Amsterdam. Met traangas en waterwerpers werd ons ingepeperd dat de zevenhonderdjarige een metronet moest krijgen. Daartoe moest een oude binnenstadswijk met veel recente nieuwbouw tegen de vlakte. Wie daartegen protesteerde kon met de lange lat krijgen. “We vieren feest dit jaar, begrepen?”

Wat had ik graag gezien dat het aardige stedeke Weesp, dat sinds een paar jaar onder de gemeente Amsterdam valt, als stad ouder is dan Amsterdam. Het is wel zeker langer bewoond, maar de stadsrechten dateren van 1355. Jammer dan…

Als ik terugdenk aan 1975 en de strijd om de Nieuwmarkt bedenk ik een flinke reeks namen van medestrijders m/v die er niet meer zijn. Dat geeft de burger nou ook geen moed meer. Maar goed, ik ben er om te klagen dat ik geen reden tot feest zie anno 2025 vanwege weer een kroonjaar. Zullen we het eens over de Lutkemeer hebben?

Over het totale gebrek aan belangstelling voor onderhoud van de openbare ruimte, aanleiding tot een ongekende ratten- en muizenplaag?

“Waar de voetganger krepeert en men op de stoep parkeert.” Ha, dat was vijftig jaar geleden nog de auto. Nu zijn de trottoirs vol met fietsen, voorzover je niet over de hoofden van toeristen moet lopen. Hele delen van de binnenstad onbegaanbaar door halvegaren die authentieke chocolade of patat moeten halen bij gloednieuwe winkeltjes. Nee, ik weet ook geen raad met die fietsenmassa, maar het is en blijft merkwaardig dat auto’s inmiddels bijna overal 30 km/u mogen rijden en vrolijk worden ingehaald door snelle fietsers.

En wie zoals ik het fietsen maar heeft opgegeven in de stad omdat je omver gereden wordt, opzij opa, en dus aangewezen bent op het openbaar vervoer zal er van lusten. In 2018 is het tramnet drastisch uitgekleed en mag je meer overstappen dankzij dat uitkleden. “Je zult in het totaal sneller op je bestemming zijn” was het naar D’66 riekende verkooppraatje. Ach ja, de overstaptram staat net voor de wagen waaruit je uitstapt en rijdt weg. De volgende wordt over twaalf minuten verwacht en valt uit, wordt ons in het Engels medegedeeld, vanwege personeelstekort. Dit laatste en wegvallen van rijksbijdrage voor dit openbaar vervoer betekent binnenkort verder uitkleden, dank u GL/PvdA/D’66-coalitie. Je gaat maar fietsen, of met de taxi aan 30 km/u.

Zo is het wel weer even genoeg. Als er meer te mopperen valt verneemt u het wel.

