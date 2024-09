Met je mooie jeugd

Voor de zekerheid de muziekjes die ik hier citeer.



Both sides now. Spijtig voor Joni Mitchell, ik geef de voorkeur aan de versie van Judy Collins.

Kleiner Junge steht mit seinem Vater zufällig neben Mark Zuckerberg an der Supermarkt-Kasse und spricht ihn an: „Mein Vater sagt, du spionierst uns alle aus mit deinem Facebook. Stimmt das?“ Darauf Mark Zuckerberg: „Er ist nicht dein Vater.“ #witzdestages — Marco Fenske (@MarcoFenske) April 1, 2018

Het nadoen van Caribisch accent mag niet aangemoedigd worden (tja – Judge Dread), maar ik kies toch deze versie omdat er een tante in opduikt in plaats van weer een zusje…



Shame and scandal in the family, Lance Percival

De versie van Leni & Ludwig was een plaag van mijn jonge jaren. Maar in Die Angestellten van Siegfried Kracauer las ik dat het lied veel ouder is. Maar het blijft onzin, Marieke G. en ik kunnen het beamen.



Schön ist die Jugend, oudste plaatopname van een volkswijsje, Nebe Quartett, 1911