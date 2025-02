Met je midden- en kleinbedrijf en je boodschappen

Het is dat voormalig VVD-Kamerlid Wilders een “partij” in zijn eentje heeft, anders zou een fusie van het gezelschap racistische patjepeeërs steeds meer voor de hand liggen. Wat las ik nu weer van Yeşilgöz? Ze is tegen “woke”, maar ja, dat is niet exclusief, zelfs niet voor de verwante PVV. Opmerkelijker was een opmerking dat de linkerzijde van de Kamer het midden- en kleinbedrijf de afgelopen zoveel jaar heeft dwarsgezeten. Daar gaat de VVD iets aan doen. Je zou niet zeggen dat ze al vijftien jaar kabinetten hebben overheerst.

Dit is PVV-redeneren. Links heeft de buitenlanders binnengehaald, links zit de hardwerkende Nederlander dwars en links draait het midden- en kleinbedrijf al jaren een loer. De kunstgreep die de PVV daarvoor nodig heeft is verkondigen dat Rutte in feite GroenLinksbeleid uitvoerde. Kan Yeşilgöz dat ook volhouden? Waarschijnlijker is dat ze er van uitgaat dat het kiesvee nu eenmaal te stom is om voor de duvel te dansen en denkt dat “links” al jaren de dienst uitmaakt, en daar gaat de VVD wat aan doen.

Ik moet dan als vanzelf denken aan verkiezingskwek van die club dat files niet aan de auto’s liggen maar aan het beleid. Dat terwijl de VVD al decennia een monopolie op het ministerie van Verkeer en Waterstaat had gehad. Nu zit er een halvegare van de PVV, die gaat de files natuurlijk de wereld uit helpen. Indien niet, dan moet het ministerie gezwind weer naar de VVD.

De mooiste van de afgelopen dagen was een kreet met de vraag of u ook zo geschrokken bent van het geld dat u aan “boodschappen” kwijt bent. Hier steekt de PVV-geest de kop op. Wilders beloofde 0% btw op “boodschappen”. Welke “boodschappen” hij bedoelde blijft ongewis want zijn kabinet wil de btw nou juist verhogen. Coalitiegenoot VVD gaat er wat aan doen! Hoe dit te rijmen is met vriendelijk beleid jegens het midden- en kleinbedrijf moet u niet vragen. Het kiesvee wordt weer voor leip gehouden.

Maar stel dat het Wilders serieus was, dan vraag ik mij toch af wat hij met “boodschappen” bedoelt. Turkse kipworst? Vegetarische kipworst dan? Havermelk? De beroemde carpaccio die men “in de provincie” niet kent alsof ik wel weet wat het is? Ik denk het niet. Dat zijn “boodschappen” voor ongewenste vreemdelingen subsidiair de “elite”. Nou ja, het maakt ook niet uit, het was nooit serieus bedoeld, en het is maar de vraag of Wilders daar nou kiezers mee heeft binnengehaald. Het gaat bij hem toch om vreemdelingenhaat, meer niet. Wat de vrijemarktgelovigen van de VVD denken te gaan doen aan “dure boodschappen”? Zoekt u het voor mij uit, ik ga mij daar niet in verdiepen.

