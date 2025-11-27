Megadroogte in Chili tast watervoorraad aan: land maakt zich op voor toekomst zonder gletsjers

Chili kampt al vijftien jaar met een megadroogte die de gletsjers in het land onder zware druk zet. Wetenschappers adviseren de overheid om werkt te maken van waterbeheer waarbij smeltwater van gletsjers minder vanzelfsprekend is en periodes van megadroogte het nieuwe normaal zijn.

De aanhoudende droogte heeft Chili ondertussen al een groot deel van zijn kostbare watervoorraden gekost. Opvallend is dat de megadroogte al meer dan een decennium aanhoudt, en dat niemand die had zien aankomen.

“Klimaatwetenschappers realiseerden zich pas in 2015 dat de aanhoudende droogte in Chili echt een groot probleem was”, zegt Francesca Pellicciotti, hoogleraar aan het Institute of Science and Technology Austria (ISTA). “De Chileense megadroogte werd in geen enkel klimaatmodel voorspeld. En toch is het gebeurd en duurt de droogte nog steeds voort.”

