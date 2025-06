Meerdere klimaatextremen tegelijk: “Dit wordt het nieuwe normaal”

Hittegolven, droogtes en bosbranden zullen niet alleen vaker voorkomen, maar ook steeds meer op hetzelfde moment. Dit blijkt uit een nieuwe studie waar de Vrije Universiteit Brussel aan mee heeft gewerkt.

In de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Earth’s Future, tonen onderzoekers van de VUB, naast universiteiten uit Zweden, Frankrijk en Duitsland, dat in de nabije toekomst meerdere regio’s ter wereld niet langer op zichzelf staande natuurrampen zullen meemaken. Klimaatgerelateerde gebeurtenissen zoals droogte en bosbranden zullen vaker gelijktijdig of kort na elkaar plaatsvinden.

“Het is al langer bekend dat er in veel regio’s meer hittegolven, bosbranden en ernstige droogtes zullen zijn – dat op zich is geen verrassing. Wat ons verraste, is dat de toename zo groot is dat we een duidelijke paradigmawisseling zien, waarbij meerdere gelijktijdige extreme gebeurtenissen de nieuwe norm worden”, zegt hoogleraar Gabriele Messori van de Universiteit van Uppsala, de hoofdauteur van de studie.

