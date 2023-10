Meerdere antisemitische incidenten in Duitsland

In Duitsland hebben dit weekend verschillende antisemitische incidenten plaatsgevonden. Meestal ging het daarbij om vandalisme.

In Aken en Münster werden Israëlische vlaggen door onbekenden van overheidsgebouwen verwijderd en verbrand. In Duitsland is het publiekelijk vernietigen of beschadigen van de vlag van een buitenlandse staat verboden. De daders kunnen (op papier) voor twee jaar achter de tralies verdwijnen.

Op een monument voor de slachtoffers van het nationaal-socialisme in Saarbrücken hebben onbekenden een Palestijnse vlag geschilderd. De graffiti is inmiddels verwijderd en de politie heeft de zaak in onderzoek.

In Berlijn greep de politie zondagavond in bij een pro-Palestijnse betoging. De betoging was niet verboden, maar toen zich zo’n 1000 betogers op de Potsdamer Platz hadden verzameld, gebeurde dat alsnog. Toen de betogers weigerden het plein te verlaten, greep de politie in, waarbij het tot stevige knokpartijen kwam. Daarbij raakten 24 politieagenten gewond. De politie arresteerde 155 betogers. 68 arrestanten worden strafrechtelijk vervolgd.

In Berlijn werden de afgelopen de afgelopen week diverse pro-Palestijnse betogingen georganiseerd. Daarbij werden meermaals antisemitische- en pro-Hamas-leuzen gescandeerd. Dergelijke leuzen liggen in Duitsland om voor de hand liggende historische redenen heel gevoelig.

Dergelijke geschifte reacties blijven overigens niet beperkt tot Duitsland:

“When we hear the resistance the al Aqsa Flood, we must turn that flood into a tsunami over the whole world!”

This is Richard Barnard co-founder of Palestine Action. Al Aqsa Flood is the name Hamas gave to their massacre of 1300 people and taking hostage of over 100 more. pic.twitter.com/7UGuGPfpTV

— Harry’s Place (@hurryupharry) October 12, 2023