Meer wolven aangetoond, maar aantal territoria blijft gelijk

In de periode van medio oktober 2024 tot eind februari 2025 zijn 85 wolven aangetoond met DNA. Daarvan zijn 41 wolven voor het eerst in Nederland vastgesteld. De overige 44 wolven zijn al eerder in Nederland aangetoond met DNA. Hoewel er meer wolven zijn vastgesteld, is het aantal territoria gelijk gebleven: in Nederland leven nog steeds 11 wolvenroedels en een solitaire wolvin.

Veel van de nieuw aangetoonde wolven zijn nakomelingen van gevestigde roedels. Daarnaast zijn er zwervende wolven op zoek naar een eigen territorium. Dat blijkt uit de nieuwe voortgangsrapportage van BIJ12 over de activiteit van wolven in Nederland.

In deze periode zijn vijf mannelijke wolven aangetoond die in Duitsland zijn geboren en mogelijk een leefgebied zochten in Nederland. Zij werden vastgesteld in de provincies Groningen, Gelderland en Noord-Brabant. Twee van die wolven zijn inmiddels omgekomen in het verkeer.

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30605