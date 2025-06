Meer mensen op de vlucht voor oorlog dan in voorbije tien jaar

Het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is voor oorlog, geweld en vervolging is het hoogste in tien jaar, blijkt uit nieuwe VN-cijfers. Het enige lichtpuntje is een toename van de terugkeer, met name naar Syrië.

Wereldwijd waren er in april 122,1 miljoen mensen op de vlucht, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR), tegenover 120 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De belangrijkste oorzaken blijven grote conflicten zoals die in Soedan, Myanmar en Oekraïne.

“We leven in een tijdperk van intense volatiliteit in de internationale betrekkingen, waarbij moderne oorlogsvoering een verschrikkelijk landschap creëert met veel menselijk lijden”, zegt Filippo Grandi, Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen. “We moeten meer inspanningen doen voor de vrede en oplossingen op lange termijn voor iedereen die zijn huis moet ontvluchten.”

Soedan is de belangrijkste oorzaak van de groei, met 14,3 miljoen vluchtelingen en ontheemden (mensen die gevlucht zijn maar in eigen land blijven). Syrië is naar de tweede plaats gezakt met 13,5 miljoen mensen, gevolgd door Afghanistan (10,3 miljoen) en Oekraïne (8,8 miljoen). In tegenstelling tot de perceptie in rijkere landen vangen lage- en middeninkomenslanden bijna driekwart (73 procent) van de vluchtelingen wereldwijd op.

Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Henry Wilkins/VOA – https://www.voanews.com/a/number-of-refugees-who-fled-sudan-for-chad-double-in-week-/7095241.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132039457