Meer dan negenhonderd mensen dood aan honger in Noordoost-Oeganda

Voor het beschrijven van het lijden in Karamoja, de noordoostelijke door herders bewoonde streek van Oeganda, schieten woorden te kort. De oogst is vrijwel overal mislukt door een lange droogteperiode. De verschroeide moestuinen en weiden beteken dat er weinig of geen voedsel is voor mensen en hun vee. Toch is het houden van vee de belangrijkste voedselbron.