Meer dan 3.000 doden in Libië als gevolg van zware storm Daniël

Het dodental van de zware overstromingen die storm Daniël in de oostelijke provincie Cyrenaica van Libië heeft veroorzaakt is boven de 3.000 gekomen. Dat heeft minister Othman Abdel Jalil in de regering die het oosten bestuurt meegedeeld. Hele wijken zijn weggespoeld, Vooral de stad Derna is zwaar getroffen als gevolg van twee dambreuken. Zo’n 700 lijken zijn intussen verzameld en op de begraafplaats gelegd terwijl het zoeken doorgaat.

De dambreuken vonden plaats in de nacht en terwijl de meeste mensen sliepen. Het water steeg toen plotseling wel drie meter. Volgens minister Jalil van Gezondheid is het dodental nu de 3.000 gepasseerd. Er is een aantal van zeker 5.000 mensen vermist. Minister Jalal vreest dat het dodental wel tot 10.000 zou kunnen stijgen. Een andere minister, Hichem Chkouiat van luchtvaart, noemde de situatie in Derna desastreus met lijken die overal liggen, in zee, in valleien en onder gebouwen. Hij schatte dat zeker 25% van de stad is verdwenen.

Video’s die door inwoners online waren gezet toonden gigantische vernielingen. Hele wijken waren weggevaagd langs de rivier die door de stad loopt. Hoge gebouwen die verder van de rivier afstonden waren gedeeltelijk ingestort, auto’s waren kriskras opgestapeld. De Presidentiële Raad die in Tripoli is gevestigd heeft voor het hele land de noodtoestand afgekondigd.

Buiten Derna werden 12 doden gemeld in de oostelijke stad Bayda en zeven anderen in de kuststad Susa. Nog eens zeven doden waren in de steden Shahatt en Omar al-Mokhtar. Foto’s uit Oost-Libië lieten mensen zien die waren gestrand op het dak van hun auto’s. Het was de zwaarste storm die Libië ooit heeft moeten doorstaan. Daniël is intussen op weg naar Alexandrië in Egypte.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Facebook