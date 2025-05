Mediterranisering van Nederland steeds zichtbaarder

Langdurige droogte vindt in Nederland steeds vaker plaats als gevolg van klimaatverandering. Vergeelde bermen, wegkwijnende kruiden, bomen die halverwege de zomer blad laten vallen en Zuid-Europese planten die zich steeds beter thuis voelen in Nederland. Onze flora past zich in rap tempo aan aan een mediterraan klimaat. Wat verandert er allemaal? En wat kun je als leek allemaal waarnemen?

Een van de eerste dingen die buiten opvallen, zijn de vergeelde bermen. Veel grassen zijn niet goed bestand tegen langdurige droogte en sterven af – in ieder geval bovengronds. Het resultaat is een vergeelde berm met steeds meer open plekken waar pionierkruiden van profiteren. Om bermen en gazons iets langer groen te houden, kan je overwegen om even niet te maaien. Hogere vegetaties zijn beter in staat vocht vast te houden en blijven daardoor langer vitaal en groen. Is het eenmaal wel vergeeld en verdroogd door aanhoudende droogte, dan is al dat droge hooi brandgevaarlijk. Wacht dus ook weer niet te lang met maaien en afvoeren. Sproeien is gezien de waterschaarste niet wenselijk.

