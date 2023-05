ME ontruimt bezet gebouw Universiteit van Amsterdam

Het ABC-gebouw op de Roeterseilandcampus werd dinsdagmiddag door zo’n tweehonderd studenten bezet. Tenten en slaapzakken stonden klaar. Ze eisen dat de UvA ‘decarboniseert, dekoloniseert en democratiseert’. Zo rond 22.00 uur begon de ME met het ontruimen van het pand. Er zijn 14 personen gearresteerd.

Het hoge woord is eruit: ‘Uni occupied!’. Na bezettingen in andere universiteitssteden, moet ook het ABC-gebouw van de Roetereseilandcampus eraan geloven. De tenten en slaapzakken staan al klaar en studenten – vele met gekleurde bivakmutsen – bivakkeren door de hal. Ze laten er geen misverstand over verstaan: ‘De universiteit is van ons, studenten en docenten verenig en vecht!’

