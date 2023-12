Mazelen bezig met een opmars, dankzij antivaxxers

Met dank aan de antivaxx-gekkies: de hoogst besmettelijke ziekte mazelen is bezig met een indrukwekkende comeback. Unicef meldt dat er van januari tot 5 december 2023 30.601 bevestigde gevallen van mazelen zijn geweest in Europa en Centraal-Azië, tegenover 909 in heel 2022. Dat is een toename van 3266% ten opzichte van 2022.

De toename van het aantal gevallen van mazelen is toe te schrijven aan een daling van de vaccinatiegraad in de hele regio. Een afname van de vraag naar vaccins – deels aangewakkerd door verkeerde informatie en wantrouwen die toenamen tijdens en na de COVID-19 pandemie, verstoring van de gezondheidszorg en zwakke eerstelijnsgezondheidszorgsystemen zijn enkele van de factoren die hieraan bijdragen. Uit de laatste gegevens blijkt dat naar schatting 931.000 kinderen in Europa en Centraal-Azië van 2019 tot 2021 geheel of gedeeltelijk geen routinevaccinatie hebben gekregen. In Europa en Centraal-Azië daalde het vaccinatiepercentage van de eerste dosis tegen mazelen van 96 procent in 2019 naar 93 procent in 2022.

Vaccinatie werkt optimaal wanneer (tenminste) 95% van de bevolking gevaccineerd is. De ziekte wordt dan zó goed onder de duim gehouden dat ook het kleine percentage niet-gevaccineerden goed beschermd is.

Bij veel besmettelijke ziekten is het percentage gevaccineerden inmiddels gedaald tot rond de 90%, wat te laag is om niet-gevaccineerden afdoende bescherming te bieden. Vooral kleine kinderen en mensen die om medische redenen niet gevaccineerd mogen worden worden de dupe van die lage vaccinatiegraad.

De daling wordt voor een flink deel veroorzaakt door antivaxxpropaganda. Die is niet alleen afkomstig van de idioten op domrechtse complotblogs, maar ook van types als de Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis. DeSantis is naast presidentskandidaat ook gouverneur van Florida. Op het hoogtepunt van de coronapandemie stelde hij de compleet geflipte antivaxxer Joseph Lapado aan als surgeon general (Minister van Gezondheid, zeg maar). Als eerste beleidsdaad adviseerde Lapado mensen jonger dan 65 zich niet te laten vaccineren tegen covid. Met als voorspelbaar resultaat dat Florida zich kon beroemen op één van de hoogste covid-sterftecijfers in de VS, met meer dan 391 sterfgevallen per 100.000 mensen.

