Massale terugkeer en escalerend geweld in DR Congo doen vrees voor instabiliteit toenemen

De Verenigde Naties maken zich zorgen over een snelle uitbreiding van het conflict vanuit Noord- en Zuid-Kivu naar de provincie Tshopo en richting de grens met Burundi. Vivian van de Perre, plaatsvervangend speciaal vertegenwoordiger voor bescherming en operaties bij de VN-stabilisatiemissie in de Democratische Republiek Congo (MONUSCO), omschrijft de humanitaire situatie als “extreem instabiel”.

Na de heropening van de grens met Burundi is de humanitaire crisis in de Democratische Republiek Congo aanzienlijk verslechterd. Massaal terugkerende Congolese vluchtelingen kampen er met een ernstig tekort aan essentiële voorzieningen. Tegelijk escaleren de confrontaties tussen rebellengroepen AFC en M23 en soldaten die gelieerd zijn aan de regering van Kinshasa. Aanvallen met drones brengen het geweld dichter bij de grens.

