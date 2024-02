Martin Bosma niet bij Februaristaking

Het Comité Februaristaking bevestigt via voorzitter Jair Stranders, dat Tweede Kamervoorzitter en PVV-Kamerlid Martin Bosma niet deelneemt de herdenking van de Februaristaking op 25 februari a.s.. Er klonken deze week al diverse protesten tegen zijn eventuele deelname, onder meer van het Platform Stop Racisme & Fascisme, Mokum tegen Fascisme, AFA Fryslân, de werkgroep Herdenk nazi’s niet, en Doorbraak.eu.

Het Comité had Bosma echter wel uitgenodigd via de gemeente, die mede-organisator van de herdenking is, bevestigde Stranders. Bosma had zich al enkele weken geleden afgemeld. De reden daarvoor wist Stranders niet. Er waren bij enkele actiegroepen wel plannen voor demonstratieve protesten.

De inzenders van een opiniestuk over de herdenking in Het Parool van gisteren stellen over Bosma: ‘Zijn partij staat voor alles waar de stakers tegen in het geweer kwamen. De PVV roept op tot de deportatie van Marokkaanse Nederlanders, het sluiten van de grenzen en wil de gerechtelijke macht aan banden leggen. ‘

En: ‘Wat voor de PVV als geheel geldt, geldt voor Bosma in het bijzonder. Zo propageert hij de racistische omvolkingsmythe, stelt hij dat de Hongaars-Amerikaanse financier George Soros als kind samenwerkte met de nazi’s en is hij een uitgesproken voorstander van kolonisten – in Zuid-Afrika en in Israël.’

De Februaristaking brak op 25 februari 1941 uit en was uitgeroepen door de toen illegale Communistische Partij Nederland. Aanleiding was dat de nazibezetter op 19 februari 1941 voor het eerst uit Nederland een groep van 427 onschuldige mannen onverwacht en onwettig bijeendreef en zonder vorm van proces afvoerde naar het Oostenrijkse concentratiekamp Mauthausen – waar zij allen omkwamen. Volgens de nazibezetter ging het om Joodse mannen en was de actie wraak omdat er een collaborerende NSB’er eerder was omgekomen bij straatgevechten in de Joodse buurt van Amsterdam.

De Februaristaking was de enige algemene staking in bezet Europa ooit tegen de Jodenvervolging. Hij duurde twee dagen, en er vielen 9 doden en vele gewonden bij. Amsterdam, Hilversum en Haarlem kregen zeer zware boetes. De gemeente Amsterdam bestrafte en ontsloeg vele tientallen stakers.

De staking vond plaats op 25 en 26 februari 1941 in geheel Amsterdam, de Zaanstreek, Haarlem, IJmuiden en Velsen, Weesp, Hilversum, Bussum en Laren en de rest van het Gooi, en in Utrecht. In november 1940 hadden al de studenten in Delft en daarna in Leiden gestaakt tegen het ontslag van Joodse hoogleraren.

