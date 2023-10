Mars tegen de Armoede, 22 oktober 2023, 12u Wilhelminaplein Rotterdam

In 2014 en 2018 organiseerde de Rotterdams Sociale Alliantie (RoSA!) een Mars tegen de Armoede (in 2020 afgelast vanwege Corona). De FNV neemt dat zondag 22 oktober 2023 over. Voor hogere lonen en uitkeringen. Start: 12.00 uur, Wilhelminaplein Rotterdam.

Het leven is duur. Je boodschappen, energierekening en de huur: de prijzen stijgen, maar veel inkomens blijven achter. Je kunt minder leuke dingen doen. Je maakt je misschien zorgen over de rekeningen. En heb je een onzeker contract, een uitkering of AOW? Dan zijn je zorgen nóg veel groter. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes nog aan elkaar te knopen. Ze kunnen zorg, energie en huur nauwelijks betalen, moeten soms zelfs kiezen tussen eten kopen of rekeningen betalen.

Loop mee!

Laat dit duidelijk zijn: er is genoeg geld in Nederland. Armoede hoort niet thuis in ons rijke land. Armoede is niet altijd zichtbaar, maar steeds meer mensen in Nederland hebben geldzorgen. Ze kunnen zorg, energie en huur nauwelijks betalen, moeten soms zelfs kiezen tussen eten kopen of rekeningen betalen.

De FNV strijdt voor echte oplossingen: hogere lonen, uitkeringen en AOW. Laten we nu de politiek wakker schudden. Want: Nederland verdient beter.

In Rotterdam sluit de FNV de week af die op 17 oktober jongstleden begonnen is: de internationale dag van de armoede: kun jij nog rondkomen?.

De mars begint om 12.00 uur op het Wilhelminaplein en gaat over de Erasmusbrug, richting Binnenrotte. Daar is een interessant programma vanaf 13.00 uur. Met onder meer Kitty Jong, vicevoorzitter FNV, ervaringsdeskundigen, lokale politici, waaronder de wethouder Armoedebestrijding en muziek van Levi Noë.