Mark Volman (The Turtles) ruste in vrede

Mark Volman, zanger en tekstschrijver van The Turtles is gisteren overleden. Aanleiding in grote lijnen hun ontwikkeling in genre te volgen.

Allereerst hun tweede single, geschreven door P.F. Sloan, een lied van opstandigheid in het dagelijks leven. The eve of destruction werd op het einde van hun loopbaan alsnog op single uitgebracht, maar in 1970 zat men daar niet meer op te wachten.



Let me be. Schokkend te bedenken dat het zestig jaar oud is.

Hun psychedelische periode was een commerciële flop. Pyts keuze.



Grim reaper of love

Mengeling van psychedelica en romantiek, mijn favoriet op ieders favoriet na.



She’s my girl

O wat is dit mooi, waarom heb ik het niet in mijn Lijst Aller Tijden? Het nieuws van het overlijden van Volman kwam van Jet_030 die dit nummer claimde.



Happy together

Het werd hun eerst aangeboden maar voor een single vonden ze het te gewaagd. Dus kreeg Barry McGuire de hit. Als een van de laatste singles werd het alsnog van hun eerste LP uitgebracht. Een flop, maar nu huiveringwekkend actueel.



The eve of destruction

Flo & Eddie en het werk met Zappa slaan we over.

Mark Volman, zijn herinnering zij tot zegen.

– Uitgelichte afbeelding: Door White Whale Records – Billboard, page 33, 4 March 1967, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26941316