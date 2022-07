Mark van den Oever (Farmer’s Defense Fascisten) roept aanhang op naar Leeuwarden te gaan om opgepakte boerenzoon te bevrijden

Opperhoofd Mark van de Oever van de boerenknokploeg FDF ( Farmer’s Defense Fascisten) heeft de aanhang opgeroepen massaal naar Leeuwarden af te reizen om een opgepakte boerenzoon te bevrijden.

De 16-jarige boerenzoon, die blijkbaar onder de naam ‘Jouke’ door het leven gaat, werd gisteren in Heerenveen gearresteerd nadat hij eerst probeerde op de politie in te rijden en er vervolgens als een haas vandoor ging. De situatie was zó bedreigend dat de politie schoten loste, al dan niet gericht. Uiteraard is het fascistische smaldeel op Twitter nu volledig overstuur, want ‘dictatuur’, ‘erger dan Hitler’ en ‘Rutte wil een burgeroorlog’. Lachen. Jarenlang oproepen tot een burgeroorlog en bij het eerste tegenwindje volledig van de leg raken.