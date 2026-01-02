Marianne Thieme is tegen geweld en Tommy Wieringa weer boos

Ik ken Tommy’s werk niet, maar bekeek net de samenvatting van zijn bekendste boek: ‘Joe Speedboot’. Daar valt mij op de enorme agressie: reeksen zeer zware ongelukken en enorme tegenvallers en ook concoursen in armworstelen – allemaal door Tommy bijeengezet en kennelijk met grote graagte. Maar, maar, maar, Tommy: wat moet ik daar nou mee als lezer. Wat schiet ik ermee op?

Tommy komt verder op mij over als – sorry! – nogal arrogant, eenzelvig en dwingend. Zijn ruzies lopen nog wel eens hoog op, tot voor de rechter. En toch besteedt hij al sinds 2022 veel tijd en moeite aan vooral medische hulp voor Oekraïne – geen twijfel aan. Hij gaat er zelfs regelmatig heen. Dat vind ik wel weer wat verdacht – hij zoekt de spanning, het geweld graag op. Dat kon je zien in de recente docu ‘Konvooi‘ over zijn tochten naar Oekraïne.

En nu heeft Marianne Thieme vorige week in Trouw uitvoerig gepleit voor geweldloosheid. Tommy maakt zich daar vandaag in de Volkskrant meteen kwaad over Ook omdat zij op de EU-uitgaven voor defensie wijst, die nu groter zijn dan voor onderwijs.

Thieme noemt ook Gandhi – en ook daar verslikt Tommy zich in. ‘Laten we zeggen dat Gandhi gedurende zijn gevangenschap niet met een bezemsteel is verkracht door de Britten, dat zijn testikels niet onder stroom zijn gezet of zijn ogen met een lepel uit hun kassen zijn gewipt’.

Bezemsteel! Zohee, Tom, dat zal Marianne leren! Jij durft! Gandhi is echt wel genoeg geslagen, verwond, getrapt, beledigd en vernederd, en gevangen gezet. Hij zat in Z-Afrika en India ruim 6 jaar in de bak.

Tommy is helaas niet vies van trucs zoals verdraaien – niet netjes, Tom. Citaat uit Tommy’s stuk over Thieme: ‘De argeloze lezer kon hier zomaar denken dat de EU vanuit het niets aan vijanddenken en herbewapening begonnen was. Dat er helemaal geen Russische invasie aan voorafging. Rusland is in Thiemes essay wonderlijk afwezig. De agressie heeft geen naam en geen gezicht. Ze adresseert niet de vernietigingsoorlog die Poetin begon maar uitsluitend het westerse antwoord daarop. Niet de oorzaak maar het gevolg.’

Foei, Tommy: er bestaan NUL argeloze lezers die dat ‘zomaar denken’. En ik begreep meteen uit Thiemes stuk dat zij het ook over de Russen had. Dat was echt gezien de timing niet moeilijk.

Tommy verwijst in zijn column verder naar de zeer wrede opleiding van Russische soldaten – die hun tot kwaadaardigen maakt. Hij noemt daarbij ook ‘anaal verkrachten‘ en ‘een stroomdraad in de anus’ bij Oekraïense krijgsgevangenen. Nounou, Tom! Daar heeft Marianne – als vrouw – vast niet van terug…

Dan besluit Tommy: ‘Het geweldloze verzet waartoe Thieme en de haren oproepen is in dit licht een geparfumeerde waan. Op zijn best goedbedoeld, maar hoogst onnozel en pijnlijk ongeïnformeerd.’

‘Onnozel en pijnlijk ongeïnformeerd‘. Tsja.

Ik beschreef net nog hoe Kennedy en vooral Chroesjtsjow de wereld op de rand van WO-III met kernraketten brachten maar hoe ze daar op het laatste moment uit kwamen door te onderhandelen.

Tom: je negeert ook Mariannes goede wil – en dat is niet eerlijk.

Je zou haar moeten helpen in plaats van ruzie te maken.

Ga eens met haar praten.