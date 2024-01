MAGA-aanhanger onthoofdt vader en roept op alle federale ambtenaren te vermoorden

De politie van Middletown Township in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een MAGA-complotgek gearresteerd die zijn vader onthoofd heeft. De man presenteerde het hoofd op een inmiddels verwijderde Youtube-video. En nee: dit is geen morbide grap.

Volgens de dader, Justin Mohn, was zijn vader een verrader die eeuwig zal branden in de hel: “This is the head of Mike Mohn, a federal employee of over 20 years and my father. He is now in hell for eternity as a traitor to his country”.

Justin is van mening dat alle federale ambtenaren afgeslacht dienen te worden, want die beroepsgroep is er verantwoordelijk voor dat “woke mobs” de straten van “ooit welvarende” Amerikaanse steden terroriseren.

Mohn bood ook een premie van $1 miljoen aan iedereen die FBI-directeur Christopher Wray, procureur-generaal Merrick Garland en voormalig procureur-generaal Bill Barr zou vermoorden.

Mohn zegt in 2014 afgestudeerd te zijn aan de universiteit van Pennsylvania. Blijkbaar kon hij daarna moeilijk werk vinden en stelde hij de regering daarvoor verantwoordelijk. Mohn spande zelfs tot twee keer toe een rechtszaak aan om zijn gelijk te halen, maar verloor beide zaken. Hij beschuldigde de regering ervan “hem geld te laten lenen om naar de universiteit te gaan, zonder hem te adviseren dat hij bijna tien jaar later misschien geen bevredigend werk kon vinden als overgeschoolde blanke man”. Heel voorspelbaar kon de rechter zich niet vinden in deze wartaal.

Een groot deel van de MAGA-aanhang bestaat uit gefrustreerde witte mannen als Mohn die vinden dat hen onrecht aangedaan wordt, al gaat uiteraard niet iedereen zo ver zijn vader te onthoofden.

Onder geen enkele andere bevolkingsgroep is het zelfdodingspercentage ook zo hoog als onder witte mannen van middelbare leeftijd: zo’n 70% van alle zelfdodingsgevallen in de VS vindt plaats binnen die groep. Daarvan is dan weer 90% afkomstig uit een ‘lagere sociaal-economische klasse’ (wat we vroeger ‘arbeidersklasse’ noemden).

Blijkbaar geeft de beweging rond Trump een aantal van hen het gevoel van eigenwaarde terug dat ze de afgelopen jaren als gevolg van culturele en economische ontwikkelingen kwijt zijn geraakt.

Uitgelichte afbeelding: By Quinn Dombrowski – Flickr, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53433415