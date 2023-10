Madame George besluit de lijstenparade

1. Van Morrison – Madame George

2. Bob Dylan – Desolation Row

3. Ray Charles – I Believe To My Soul

4. Sam Cooke – A Change Is Gonna Come

5. The Clash – London Calling

6. Van Morrison – And It Stoned Me

7. Muddy Waters – Got My Mojo Working

8. The Band – The Night They Drove Old Dixie Down

9. Bob Dylan – Tangled Up In Blue

10.The Beatles – A Day In The Life

