Macron zegt niet te zullen wijken voor de druk van de straat

Macron houdt vast aan de pensioenhervorming, ook al gaan de Fransen elke avond met duizenden tegelijk de straat op. Dat heeft de Franse president vanmiddag gezegd in een exclusief interview met enkele Franse journalisten. Macron streeft er naar het wetgevingstraject op korte termijn af te ronden. De wet zou dan nog vóór het einde van het jaar in werking kunnen treden.

De pensioenhervorming, waarbij de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd wordt van 62 naar 64 jaar, is buitengewoon impopulair. De afgelopen weken gingen honderdduizenden Fransen de straat om te protesteren tegen de maatregelen. Macron zegt zich daar niks van aan te zullen trekken, “al gaan er ook elke avond tienduizenden mensen de straat op”. De hervorming is in de ogen van de president noodzakelijk om het Franse pensioenstelsel betaalbaar te houden.

Macron zegt respect te hebben voor de vakbonden. Die hebben volgens hem ook het volste recht te demonstreren. Het beleid wordt echter niet bepaald door de straat, maar door gekozen functionarissen. Als die zich in meerderheid achter de hervorming scharen, is aan alle democratische voorwaarden voldaan. Dat er dan in Parijs 100.000 mensen op straat staan is leuk voor de vakbonden, maar verder niet relevant (vrij vertaald).

Demonstreren is dus prima, maar dat geldt niet voor het opwerpen van barricades of het op de vuist gaan met de politie. Macron zegt dat niet te zullen tolereren. Hij vergelijkt die taferelen zelfs met de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump op 6 januari 2021. Over het bepaald niet kinderachtige politiegeweld rept Macron – weinig verrassend – met geen woord.

Macron verwijt de vakbonden niet bereid te zijn een compromis te sluiten, maar uit te zijn op een confrontatie. Dat werd door de vakbonden uiteraard onmiddellijk ontkend. Die verwijten Macron dat hij juist degene is die niet bereid is te praten, wat me dichter in de buurt van de waarheid lijkt te komen.

Verder is het de bekende riedel over het opstoten van de natie in de Vaart Der Volkeren, iets wat volgens Macron zonder deze hervorming niet zal lukken. Er is dan ook geen haar op Macron’s hoofd dat eraan denkt premier Elisabeth Borne te vervangen. Ze doet prima werk en zal “la marche forcée naar volledige werkgelegenheid” dan ook blijven leiden. Er staan Frankrijk nog hete weken en misschien wel maanden te wachten.

Bron: Libération

Uitgelichte afbeelding: Door Влада на Република Северна Македонија – Заеднички изјави за медиуми пред работната вечера во Париз со претседателот на Франција Емануел Макрон, PDM-owner, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114931456