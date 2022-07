Lula gaat het opnemen tegen Bolsonaro

Het is officieel! De voormalige Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva is door de Braziliaanse Arbeiderspartij voorgedragen als haar presidentskandidaat.

Lula zal het op 2 oktober opnemen tegen de huidige (extreemrechtse) president Jair Bolsonaro. In de peilingen heeft Lula een grote voorsprong op Bolsonaro, maar die laatste heeft in de beste Trumptraditie al een voorschot genomen op een couppoging, omdat hij denkt te zullen verliezen dat er gefraudeerd gaat worden.

De voormalige vakbondsleider was van 2003 tot 2010 president van Brazilië. Lula was een opmerkelijke – en zéér populaire – leider, die veel van zijn agendapunten wist te realiseren. Onder zijn bewind daalden zowel armoede als werkloosheid spectaculair.

Op 12 juli 2017 werd Lula wegens corruptie veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en zes maanden. De veroordeling was overduidelijk politiek gemotiveerd: ze was gebaseerd op één (!) getuigenverklaring en werd uitgesproken door een rechter die bijzonder warme banden had met president Temer.

Door de veroordeling mocht Lula niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen en belandde hij uiteindelijk zelfs in de gevangenis. In november 2019 werd hij vrijgelaten nadat het Braziliaanse hooggerechtshof bepaalde dat veroordeelden pas naar de gevangenis gaan als alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. In maart 2021 oordeelde het hooggerechtshof dat de toenmalige rechtbank van Curitiba niet bevoegd was om de zaak tegen Lula te behandelen.

Lula is uitdrukkelijk géén radicaal (en is dat ook nooit geweest). Zijn running mate is een centrist en zijn programma dat van een klassieke sociaaldemocraat. Joop den Uyl zou zich er waarschijnlijk prima in kunnen vinden. Anno 2022 is dat ongetwijfeld het beste (en meest radicale) wat we mogen verwachten.

