Luchtvaart stoot weer evenveel uit als voor covid

De uitstoot van de Europese luchtvaart is weer ongeveer even groot als voor de covid-pandemie. Er zijn meer maatregelen nodig, zeggen klimaatorganisaties, want de sector heeft zijn beloften over een meer groene heropstart na covid niet ingelost.

Vorig jaar vertrokken er meer dan 8,4 miljoen vluchten vanaf Europese luchthavens, goed voor een CO 2 -uitstoot van 187,6 miljoen ton. De luchtvaartsector heeft zich daarmee vrijwel volledig hersteld van de pandemie: 2024 telde 96 procent van het aantal vluchten en 98 procent van de uitstoot van 2019, het jaar voor de pandemie.

Uit de cijfers van mobiliteitskoepel Transport & Environment (T&E) blijkt ook dat tien luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor zo’n 40 procent van die uitstoot: Ryanair (16 Mt CO 2 ), Lufthansa (10 Mt) en British Airways (9 Mt).

– Uitgelichte afbeelding: By Bram Steeman – PH-PBA, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55797527