Lopende zaken: Weski, Kallas en andere vrouwen

Inez Weski lijkt me het ideale slachtoffer voor Taghi. Voor vrouwen als zij heeft hij geen enkel respect, slechts diepe minachting en hij kan dus met hen doen wat hij wil wanneer hij wil en hoe – en dus ook met hun zonen.

En nu is het domme OM ook nog bezig om wat oude rekeningen met haar te vereffenen – dat kunnen de rechters in haar zaak nooit zeggen, maar dat is de witte olifant in de rechtszaal. Of de rechters zo ver zullen gaan dat ze de opsluiting van Weski in de atoombunker in Zeist als mishandeling zullen kwalificeren, moet ik nog even zien, maar de kans bestaat.

Vergeleken met de toestand bij de rechters in Polen mogen we met onze rechters natuurlijk in onze handen knijpen (op de Raad van State na dan…). Gelukkig is daar nu een nieuwe en betrouwbare, en democratische premier, Donald Tusk, die de gekkigheid van de vorige regering op dit punt geheel compenseert.

Ik heb van nabij meegemaakt hoe de rechtspraak daar worstelde met de overgang van communisme naar democratie, vlak na de val van de muur toen ik in Warschau zat, omdat mijn eerste Poolse schoonmoeder rechter was – en opeens floeperdepoep in de Hoge Raad terecht kwam. Ze richtte ook nog de Poolse vereniging van rechters op, Iustitia. Ze was daar de eerste voorzitter van 1990-2008. Die vereniging floreert tot op de dag van heden.

Mijn schoonmoeder, Maria Teresa Romer, was een jaargenoot van de juristen-tweeling Kaczyński , van wie Lech Kaczyński de conservatieve president van de republiek werd tot 2010 – en zijn vliegtuig boven Rusland verongelukte. Ik heb voor mijn schoonmoeder destijds nog wat actie gevoerd om haar vereniging van de grond te krijgen.

Gisteravond was de belaagde rechter van de Poolse Hoge Raad Igor Tuleya uitvoerig in beeld bij de NPS. Met hem gaat het nu wel weer, zelfs Nederlandse rechters hebben voor hem en de rechterlijke onafhankelijkheid gedemonstreerd samen met andere Europese rechters, in Warschau zelf – en echt op straat, in toga. Bravo! Iustitia was daar ook heel aktief in.

Kaja Kallas van de EU

Dan over naar Kaja Kallas: de nieuwe EU-commissaris van buitenlandse zaken en net benoemd tot vice-voorzitter. Net als haar interviewster Mariëlle Tweebeeke (die interviewde haar gisteravond) een ’tough cookie’, die door niets te schokken is. Laat staan door Poetin. Mooi. Kalla’s grootmoeder en moeder zaten allebei in Sowjet-kampen. MT en zij zouden zusters kunnen zijn.

Kallas – je zou bijna een Maria Callas gaan denken, wat ik zeer graag doe – vindt 3,7 procent defensiebudget zoals in Estland waar zij hiervoor premier was, een mooi getal. Het is een verademing als iemand zoals zij gewoon rechttoe-rechtaan duidelijk maakt waar het op staat: Poetin verslaan. Dat moet alleen nog wel even gebeuren. De sancties zullen harder worden, dat intussen wel. En de spooktankers zullen nu eindelijk aangepakt worden.

Sluit de Noordzee en de Botnische Golf gewoon maar af voor schepen met bestemming Sint-Petersburg. Daar is Kallas vast al mee bezig en ze heeft in ieder geval al vijf-zes medestanders: Finland, Ets-Let-Lit, Denemarken en voorzichtig ook Zweden, Duitsland en Noorwegen en mogelijk ook NL. We zullen zien.

Vraag me over zes maanden maar weer. En wat zou Poetin daar dan tegen moeten doen? Nou? Ja – zeg ’t dan: wat dan? Precies!

PS: De Amerikaanse extremist oftewel Una-bomber, Theodore Kaczynski, was geen directe familie van de vm. president.

