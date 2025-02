Lopende zaken: Schoof, dienstplicht, bombuurten, Bosma, aboriginals

Schoof komt te weinig in Duitsland. Hij blijkt nog niet een keer op beleefdheidsbezoek geweest te zijn bij zijn grote broer Scholz – en nu is het te laat. Een man als Schoof heeft geen enkele ervaring met buitenlandse politiek – ja, de laatste maanden wel wat, zeker. Maar hij kent zijn prioriteiten niet. Duitsland is verreweg de belangrijkste buitenlandse kracht op politiek en economisch gebied voor Nederland.

Ja, je kan wel zeggen: nou wat kan mij dat bommen? Wat doet dat voor onze woningnood? Zeker: weinig, hoewel de Duitsers heel mooie en goedkope miniwoningen bouwen – en héél degelijk. Wat doet dat voor onze gezondheidszorg: die in Duitsland doet het beter dan de onze, organisatorisch en financieel.En waarom zouden we geen Nederlandse stad ergens achter Emmen in Duitsland kunnen bouwen? Er is ook al een gemengde NL-D legereenheid in Münster.

Hoe zit het met financiën? Wij zijn de grootste handelspartner ter wereld van Duitsland: gas en olie en duizenden containers vanuit Rotterdam, per vrachtwagen of Rijnschip, vlees en groente, auto-onderdelen, melk en kaas, chemie. Omgekeerd vooral auto’s, Miele, AEG en Bosch, melk en kaas. We zijn gewoon de dertiende deelstaat, niet omheen lullen.

Dienstplicht – en zorg

Dienstplicht-met-een-geweer lijkt niet zo vreemd meer in Nederland. Ons leger telt nu ruim 40.000 uniformen, plus 7.400 reservisten. Dat groeit langzamerhand. Maar de gezondheidszorg loopt vast door vacatures. Dus lijkt een dienstplicht in de zorg – vooral bij ouderenzorg – onafwendbaar. O ja: Klaas Knot, nu de ex van De Nederlandsche Bank, pleitte er al voor in 2021. Bij onderwijs wordt dat veel moeilijker, al kun je wel denken over het Franse systeem. Daar krijgen studenten beurzen als zij later drie jaar gaan lesgeven. Wel even hier tekenen, jongen.

Bombuurten

Mijn eigenste Bussum heeft alweer een bomaanslag te pakken! Ik houd ze niet allemaal bij, maar naast ons woonde een taxi-ondernemer die in 2004 een brandbom kreeg onder zijn nieuwe Mercedes. Hij is nu verhuisd, maar je ziet het nog aan de rare vorm van een prunusboompje in die tuin. Ik ging toen nog midden in de nacht staan blussen met de tuinslang…. En nu vorige week al weer een! Niet eens zo ver, maar in een buurt met huizen van 1,5 miljoen (wij halen hooguit 6 ton).

Maar wij hadden in de leegstaande pastorie 300 m verderop lekker wel een hennepkwekerij, ehhh in 2014 of zo. Enne… gisteren ook opeens een politieauto bij ons winkelcentrum. Dus ik vraag een agent die glimlachend naar buiten komt, wat er aan de hand is/was. ‘Niets, niets’ zei hij opgewekt. En ik weer: Maar u loopt hier toch? Neenee, zei hij. Maar bij de Kruidvat hadden ze per ongeluk wél op hun noodknop gedrukt.

Ik houd jullie op de hoogte over de enorme groei van de misdaad in Bussum! Tot over een half jaar dan!

Maar goed: er is een groot gebrekje aan beleid. Binnenlandse Zaken moet samen met de gemeenten ‘bombuurten’ aanwijzen waar een avondklok komt vanaf 24 tot 06 uur met – jaja! – echte patrouilles van het leger! Die hoeven dan alleen maar lopende/rijdende mensen staande te houden, die ze dan meteen aan de politie overdragen. Uitverkiezing voor twee maanden.

Bosma

Helaas lukt het niet een mooi eensgezind links front te vormen tegen de aanwezigheid van Bosma aan bijv. de Februaristaking, aanstaande dinsdag de 25ste. Mikken we maar op de Dam – met nadruk op het 80ste jaar van de bevrijding. Een meteen ook even stoppen met het herdenken van doden van na 1945. want dat staat in steen op het monument: 1940-1945 – en geen dag later! Ik sluit een schermafdrukje van het monument bij. Advies: draai bij de Februaristakng en op 4 mei Bosma je rug toe! Dat is het minste…

Aboriginals

Prachtig stukje docu van de actrice Miriam Margolyes – Britse-Joods, lesbisch, anti-zionistisch (dat vertelt ze allemaal zelf) over een oord waar aboriginal-kinderen na hun ontvoering werden opgesloten – en hun ouders of huis nooit meer zagen. Ze was er met twee van hen in haar serie over Australië. Diep, diep treurig.

