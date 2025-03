Lopende zaken: Bernhard! – Verzetsgedichten – DDR

Daar gaan we weer! ‘Elke held heeft wel een zwarte zijde, dat hoort er gewoon bij’ – zegt onze halve heilige Mart de Kruif zojuist op de radio over Bernhard.

Held! Wat ziet die man het toch scherp…! De uitvreter, rasopportunist, schuinsmarcheerder en gepromoveerd oplichter had naast deze menselijke eigenschapjes inderdaad een ZWARTE zijde.

Met een nummer: ik heb het even opgezocht: 2583009 van de NSDAP – de partij van Hitler. Het leuke was natuurlijk van Benno dat hij dat bleef ontkennen, maar dat die kaart van zijn nazilidmaatschap in zijn eigen archief opdook.

De gemeente Utrecht laat nu de Bernhard-straatnamen intact maar voegt er een voetnootje aan toe. Joepie!

Ik stuitte per ongeluk op een stukje verse en verrukkelijke desinformatie-door-omissie op de website Wikikids: daar zat hij helemaal niet bij de nazi’s. Nee! Echt niet! Helemaal niet!

Ze schrijven daar: ‘Prins Bernhard, die zelf van Duitse komaf was, was in ons land alom geliefd vanwege zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. Hij was namelijk opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten (het ondergronds verzet tijdens de oorlog) die hij vanuit Engeland leidde. Hij droeg altijd een anjer in zijn revers.’

Alom geliefd? Er waren toch echt nog een paar gestaalde communisten en keiharde ras-socialisten die daar ietsiepietsie anders over dachten…

Daar staat dus geen complete en ware info voor onze tere afstammelingenzieltjes over Benno’s oplichting in de nazi-affaire, zijn nazi-lidmaatschap en zijn nietsnutterij tijdens WO-II. Hij deed toen nl….. NIETS.

Historicus dr Gerard Aalders ,ex-NIOD: ‘Hij was een gewetenloze, gierige, over het paard getilde, egocentrische man. (…) Al in het eerste huwelijksjaar, toen Juliana zwanger was, ging hij vreemd. Niet alleen op Soestdijk deden de vrouwen de deur op slot ook als hij op reis was.’

Verzetsgedichten

De burgemeester van Gooise Meren doet mee aan de avond voor verzetsgedichten. Dat is prachtig. Daardoor krijgt die avond hier in Bussum een prima stimulans (komt allen! Maandag 28 april, wijkc. Palmpit, 19:30!)

Tot mijn verbazing bleek tijdens een bespreking met de BM, Han ter Heegde, toen ik het eerste couplet voordroeg, dat hij geraakt werd door het aloude gedicht ‘De achttien dooden‘ van Jan Campert. Dat gedenkt ook drie Februaristakers, vandaar dat ik het ken.

Het is tegenwoordig druk in die gemeente die vroeger Naarden en Bussum was, met Muiden. Daar zijn nu de gewone 4 mei-herdenking, maar dan in Bussum én Naarden, de 4-meiherdenking bij het Verzetskruis op de Bussumerhei (met dit jaar zelfs 3 herdenkingen apart van elkaar), een Holocaustherdenking, en een crashherdenking in Muiden. Er ontbreekt alleen nog een herdenking van de Februaristaking – want ook in Bussum staakte een fabriek, Van Meurs’ golfkarton, net als in Hilversum (daar een stuk of tien)

SS-boek uit DDR

Ik bezit teveel boeken, en eentje sprong opeens en onverwacht naar voren: ‘SS im Einsatz – Eine Dokumentation über die Verbrechen der SS’. Uitgegeven door het ‘Kongress-Verlag Berlin‘ en het ‘Komité der Antifaschistischen Widerstandskämpfer in der Deutschen Demokratischen Republik.‘ Jaja!

De hoofdredacteur is dr Heinrich Toeplitz, en ik kopieer even wat daar dan bijstaat: ‘Abgeordneter der Volkskammer der DDR und Mitglied des Generalrates der FIR’.

Ik weet bij God niet meer hoe ik er aan kom – mogelijk vlak na die Wende, toen ik ging pionieren in Polen en correspondent voor The Warsaw Voice werd in Nederland… Ik heb toen een paar dagen in Berlijn rondgehangen. De hotels in Ost-B kostten vrij weinig, en parkeren was vaak nog gratis toen in 1990-91.

En nu de verrassing: de fabriek van mijn vader staat erin. Hij werkte als ingenieur bij de grote zenderfabriek van de NSF (Philips) in Hilversum, 2500 man/vrouw, waar ook de Februaristaking plaatsvond (hij deed mee, ging in het verzet). En dit DDR-boek schrijft op pagina 557, over de naziroof en naziplunderingen in Nederland: ‘Zehn Monteure wurden aus Essen angefordert um diese Maschinen abzumontieren (..) die N.V. Niederlándische Seintostelen Fabrik in Hilversum (…).

Dat ik dit nog mag meemaken! Prachtig!

Overigens is het een keihard boek met ietsie teveel foto’s van mensen en gruwelijkheden, ook met huid en zo…. En met lange reeksen namen van SS’ers die fijn weer hun plekje en hun draai vonden zo na 1946, 47…

