Lopend: Bombuurten, Trumpjonairs, US AID, Schaduwtankers

Bombuurten

Ik heb een keer bij ons midden in middleclass Bussum een bomaanslag meegemaakt. Echt waar! Naast ons! Daar woonde een louche taxi-ondernemer met meestal twee gloednieuwe Mercedessen voor zijn deur (en ook zijn camper…).

In een nacht na Hemelvaart schrok ik wakker van een knal. Ik naar beneden: één van de Mercs in de fik, onze auto daar drie meter naast. Dan maar naar buiten om met de tuinslang onze auto nat te houden (weinig risico: die Mercs waren diesels).

Een jaartje daarna hing ik op zaterdagnacht voor de tv en hoorde buiten opeens stemmen: de buurman en zijn vrouw, die stonden te bellen in hun voortuintje. Ehhh: in de nacht? Ik naar buiten: hun voordeur gekraakt en één van hun Mercs weg. De politie kwam etc. Later hoorde ik van een rechercheur dat de dieven kennelijk wisten waar de sleuteltjes lagen, dat ze de auto binnen vijf minuten in een container hadden (isoleert tracking), en dat die nu al bij een nieuwe eigenaar in Belarus of Ghana zou staan, op bestelling. O? Ja.

Mijn punt: we hebben nu in NL bombuurten. Daar moet je de noodtoestand uitroepen, en dan meteen maar met een avondklok en nachtelijke legerpatrouilles – de politie kan dat niet. In Japan zie je op straathoeken vaak politiecabines, 24 uur bemand – ik heb ze gezien. Terwijl ze daar niet aan diefstal of luidruchtigheid doen… Ook moet er inderdaad een algeheel landelijk verbod op vuurwerk komen – op sterretjes en twee modellen vuurpijlen na. Eén voor vrouwen en één voor kinderen.

>> Do I make myself clear, Schoof?

Trumpjonairs

Volgens econoom Han de Jong van BNR zijn alle ministers in de regering-Trump miljonairs. Nog één economisch bedrogje van Trump dan: tijdens zijn verkiezingscampagne was de rente – onder Biden – laag in de VS en dat vond Trump hardop slecht. Nu loopt de rente op, mede door de onzekerheden die Trump op grote, wat zeg ik: wereldwijde schaal! over ons uitstort. Waarvoor dank!

US AID

Ik ben geen Trumpvolger – veel te lui voor – maar een freelance, zelfbenoemd, ongericht moralist-zonder-aanhang en de sluiting van US Aid moet daarom even een beurt krijgen. Kans voor open goal: totaal immoreel en onacceptabel.

En let ook even op het personeelsbeleid daar: de meeste van de 1.000 medewerkers zijn geschorst of ontslagen! Ik gebruik het uitroepteken niet zomaar, want hier bij ons leidt 1 op de 3 schorsingen van personeel tot een rechtszaak. De ‘administrator’ oftewel directeur was van 2021 zojuist Samantha Power, een vm. oorlogscorrespondent in Joegoslavië en US ambassadeur bij de VN. En ja: zij is een Democraat.

En al die hongerende mensen laat je gewoon in de stront zakken…

Schaduwtankers

Als Griekse reder heb je nog een tankertje liggen: eigenlijk sloopmodel maar hij doet ’t nog. Je mag ‘m niet aan de Russen verkopen, die absoluut willen. Maar wel aan India! Wat die er dan mee doen? Moeten ze hélemaal zelf weten… maar gek genoeg bieden ze meer dan de sloopwaarde… Een half jaar later zie je je ouwe schip met een andere naam en de Oeigoerse vlag bunkeren bij Vlissingen! Hè? denk je… Hoe kan dat nou?

Jaja. We trappen er niet meer in.

Hallo NATO: Sluit toch in godsnaam de Oostzee af voor alle schepen van en naar St.-Petersburg, en het Kanaal ook maar meteen… In de tussentijd al die schepen in die zee 24/24 begeleiden.

>> Do I make myself clear, Rutto?

Ja, zielig hoor…