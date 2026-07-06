Lof van de vrijwilliger

Dertig dagen heb ik doorgebracht in een ziekenhuis, dat mag een behoorlijk record genoemd worden. Op het waarom en hoezo en dergelijke ga ik niet in, de maand juni is laat ik zeggen zeer bijzonder verlopen. Wat ik wel, het is geloof ik niet de eerste keer, wil opmerken is dat een Amsterdams ziekenhuis (is het elders anders?) verplegenden van alle kanten van de wereld aan het werk heeft. Ik ga de lijst landen niet opnoemen, ik zeg alleen – ook niet voor het eerst, meen ik – dat Wilders met zijn Venloos gezeur over wie uw bellen gaat wassen in de toekomst allang is ingehaald. En ja, bij die bellenwassers zijn nogal wat vrouwen met in dit geval een gestandaardiseerde hoofddoek. Verder nog vragen?

Nou ja, ik vroeg een van de verpleegsters of ze niet moe werden van dit werk. Het antwoord roert mij tot tranen, nog steeds. “Dit is het mooiste beroep ter wereld”. Wees zuinig op deze mensen, en o, dat zeg ik niet om bezuinigingen aan te moedigen.

Na het verblijf in het ziekenhuis, tot voor kort nog gasthuis genoemd, begaf ik mij met levensgezellin – die alle dagen op bezoek was gekomen – naar een verblijf dat nog echt gasthuis mag heten. Respijthuis moet je het niettemin noemen. Verpleging/verzorging is niet de taak van de mensen die het bemensen. En hier komt wat ik bedoel met de titel van dit stuk. Het huis wordt vierentwintig uur per dag gaande gehouden door vrijwilligers. Het maakt niet uit hoeveel of hoe weinig mensen er verblijven, er zijn altijd mensen aanwezig, om maaltijden te bereiden en serveren, om mensen voor wie dat nodig is bij te staan, om te waken in de nacht. Vrijwilligers houden dit land pas echt draaiende.

Ik vind het ongelooflijk dat zo’n huis op deze manier functioneert. Maar ja, niet lang meer. Eind van dit jaar valt het doek. Vaarwel, huis weg van huis aan de rand van mijn geliefde duinen. Mijn saluut aan al die vrijwilligers (hoofdzakelijk vrouwen) en een saluut aan het walstro dat volop in bloei staat in het duin waar ik even met rollator en al heb mogen wandelen. Nu maar er aan werken dat ik zonder rollator kan rondlopen.

– Foto’s van het huis: eigen werk AJvdK. Walstro: Door Bjoertvedt – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4381591