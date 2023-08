Literatuur en activisme: een gesprek met Conny Braam

In haar nieuwe historische roman ‘De revolutie van Pelle’ schrijft Conny Braam over drie generaties vrouwen en hun strijd. Een van de vrouwen is gebaseerd op Conny Braam zelf. Jarenlang speelde ze een belangrijke rol in de beweging tegen het Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime. In een andere roman, ‘Het schandaal’, stond ze stil bij het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en de manier waarop communisten hierbij werden tegengewerkt. In dit gesprek staan we stil bij het historische onderzoek dat voorafging aan het schrijven van haar romans, het activisme van Conny Braam zelf en wat we hiervan kunnen leren bij onze hedendaagse strijd tegen armoede, uitbuiting, racisme en oorlogsgeweld.

Conny Braam is een Nederlandse schrijfster en was in 1971 een van de oprichters van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland.

