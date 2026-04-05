Literáááre overwegingen van een imbeciel

Tzum laat weten dat Arjan Peters in HP/DeTijd dit over het boekenweekgeschenk 2026 te zeggen heeft:

De CPNB wil altijd graag een geschenk dat geschikt is voor alle soorten lezers, maar bedient dit keer uitsluitend het imbeciele segment.

Een interessante waarneming. Het is alweer wat jaartjes geleden dat Krapuul in ongenade viel bij wat tot dan toe “de buren” genoemd werd – sympathiek geachte websites. Onze redacteur Pyt van der Galiën had een twitteraar (het was voor de overname door Musk) een imbeciel genoemd – het ging, ook toen al, om zo iemand die een zogenaamde anarchistenvlag combineerde met de vlag van “Palestina”. Zich noemende anarchisten hadden in de verlatenheid van Amsterdam Noord lopen roepen “Leve de anarchie!” of zoiets, en daarbij in het Engels laten weten dat alle politieagenten buitenechtelijke kinderen zijn, wat in die kringen blijkbaar een ernstige belediging is.

Ik kan het rijtje wel opsommen van sites die uit de burenkolom zijn verwijderd, en het is er allemaal niet beter op geworden sinds men openlijk, eh, antizionistisch is geworden – en daarom zwijg ik over de namen. Iemand die tot dan toe op Krapuul publiceerde waarschuwde heel gevoelig voor kwetsende tekst bij het weergeven van die imbeciel-tweet. Opmerkelijk voor iemand die het toejuichte geboeide “verraders” aan de rand van een greppel een schot in de nek te geven (wat overigens tot nu toe niet gebeurd is).

Ik rakel dit op omdat ik moet concluderen dat naar de normen van Peters blijkbaar imbeciel ben. Ik houd mij eigenlijk niet of nauwelijks onledig met Nederlandsche literatuur van heden. De PC Hooftprijs voor iemand die geen twee behoorlijke zinnen achter elkaar weet te produceren moedigt ook werkelijk niet aan.

Piaggio is Trivialliteratur, zeker en vast, maar waarom ook niet, voor een boekenweekgeschenk. Ik moest ook een eerlijk traantje wegpinken bij het slot. Dan ben ik maar imbeciel, aan het oordeel van HP/DeTijd hecht ik overigens geen waarde. En men ziet hoe gemakkelijk publiek voor imbeciel wordt uitgemaakt. Het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad waren wel te spreken over Piaggio. Je zou bijna aan een Randstad/Daarbuiten-tegenstelling denken.

Godfried Bomans is altijd buiten het warme prijzencircuit gebleven. Dat is het lot van schrijvers die geliefd zijn bij een groot publiek, ook bij en misschien wel vooral bij scholieren (als ik, en ik ben trouw gebleven). Zijn uitvaren tegen huiswerk was een heerlijke steun voor ons zwoegende scholieren die van negen tot half vijf in het lokaal zaten en dan thuis ook nog even aan de slag mochten. Afgezien van het feit dat Bomans een groot stilist is en vaak – maar lang niet altijd – humoristisch. “Hij komt: lachen, gieren, brullen” betreurde hij als aankondiging, maar wat doe je er aan.

Biograaf Gé Vaartjes heeft een aantal belangwekkende artikelen en brieven gebundeld in Bomans op z’n best. Veel ervan is niet eerder in een boek gepubliceerd. De laatste twee stukken zijn verontrustend, waarbij komt dat we weten dat hij niet lang meer zou leven na het schrijven: een dagboekaantekening van Rottumerplaat, waar hij een eenzame week terwille van de radio doorbracht, Wolkers was de andere schrijver die er verbleef. En een uiting van verontrusting over milieuvervuiling en uitputting van grondstoffen. Ik wist niet dat hij betrokken was bij het in 1971 naar voren tredende Milieudefensie. Vijfenvijftig jaar later is er op dat punt niet of nauwelijks vooruitgang (moeilijk, verwarrend woord) geboekt. Bomans verbeidde een keerpunt door een grote geest teweeggebracht. “Het wachten is op een heilige van deze tijd.”

U begrijpt dat ik de bundel ter lezing aanbeveel. Een correctie voor samensteller en commentator Vaartjes: De dageraad der volksbevrijding is geen partij geweest, maar een boek van W.H. Vliegen over de opkomst van de arbeidersbeweging in Nederland. Bomans was beter op de hoogte: De Dageraad was de titel van het blad van de vrijdenkers. Het heette later en nog De vrije gedachte.

– Hendrik Groen, Piaggio. [S.l.:} CPNB, 2026. 93p.

– Godfried Bomans, Bomans op z’n best – columns, beschouwingen en brieven van Godfried Bomans. Bezorgd door Gé Vaartjes. Amsterdam/Antwerpen: Querido Facto, 2025. 295p. €24,99