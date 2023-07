Linkse tekstjes uit het Kamerdebat die de kranten niet afdrukken

Het was gisteren in de Kamer ‘Ober! Ik wil nu eindelijk wel eens één keertje afrekenen!’ En dat dan een keer of vijftien. Want niet vluchtelingenkinderen zijn een of zelfs ‘het’ probleem, maar het falen van de VVD na twaalf jaar Rutte: stikstofcrisis, woningcrisis, de rijken rijker en de armen armer, de zorg kalft af net als het onderwijs, en nog de toeslagen en Groningen.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren over deze VVD-truc om vluchtelingen tot thema van de verkiezingen te bombarderen – ze zeggen toch niks terug, niet dan?



“De VVD is verantwoordelijk geweest voor het wegbezuinigen van opvangplekken. De VVD is verantwoordelijk geweest voor het de hand boven het hoofd van de vee-industrie houden, waardoor onder andere de wooncrisis niet kan worden opgelost. (…) De VVD heeft het, ondanks dat Rutte nu stopt, voor elkaar gekregen — dat is kennelijk het belangrijkste geweest — dat zij het profiel hebben waar ze al twintig jaar of tien jaar naar snakken. Ze kregen het niet opgelost. Ze voelden de dreiging van rechts. “Wij moeten ons profileren op asiel en immigratie.” Het is gewoon spuuglelijke politiek geweest.”

Lillian Marijnissen van de SP:

“(…) Inderdaad, de druk op huisvesting is groot; dat klopt. Maar dat is niet te wijten aan de vluchtelingen, en al zéker niet aan kinderen die vluchten uit een oorlogsgebied. De VVD geeft niet thuis als het bijvoorbeeld gaat over de instroom van arbeidsmigranten. U bent daar jarenlang zelf verantwoordelijk voor geweest. Sterker nog, u stimuleert die. Dat maakt dat het hypocriet is.”

Jesse Klaver van GroenLinks:

“(…) Ik vind het echt van zo’n groot cynisme getuigen dat je een kabinet laat vallen op het buiten willen houden van kinderen. Want dat is blijkbaar de bottomline. De stikstofcrisis die een jaar vooruit wordt geschoven: niet erg genoeg. Het rapport over de aardbevingsschade in Groningen: niet erg genoeg. Maar partijen die zeggen “voor ons ligt de grens bij het scheiden van kinderen en hun ouders” is het principiële punt waarvan de VVD zei: tot hier en niet verder; wij stappen uit het kabinet. Ik vind het schandalig, zeg ik hier. (…)”

En dan maar even Farid Azarkan van DENK, lekker scherp:

“(…) Het gaat niet best zo. Waarom misbruikt mevrouw Hermans als leider van de VVD de vluchtelingen voor het eigen falen? (…) Dit is een opzichtig trucje om het eigen falen toe te dekken. Onder leiding van de VVD zijn de Groningers de afgelopen dertien jaar belazerd en beduveld. Dat is een vraagstuk. Onder leiding van de VVD zijn de toeslagenouders en hun kinderen vernederd. Dat is een vraagstuk.”

“En het lukt tot op de dag van vandaag niet om dat te versnellen, ondanks de beloftes in het vorige coalitieakkoord. Die mensen staan te kijken, zien dit spelletje hier en denken: wat betekent dit voor ons; wanneer zijn wij aan de beurt? Dat zijn de vraagstukken waar we naartoe moeten. Mensen kunnen geen woning vinden. Dat komt doordat de VVD onder leiding van Blok al die sociale huurwoningen heeft verkocht aan sprinkhaaninvesteerders. Dat zijn de vraagstukken. Laten we ons niet af laten leiden door onschuldige en kwetsbare kinderen de schuld te geven van het feit dat u niet in staat bent om die grote problemen voor Nederland op te lossen. (…)”

“Nogmaals, het gecreëerde probleem van de vluchtelingen is een niet-bestaand probleem. Nareiziger op nareiziger stapelen herkennen de organisaties niet. Dat is het fabeltje van de VVD. Niet-rechtsstatelijke oplossingen willen, past niet als we in onze rechtsstaat de afspraken willen nakomen die we onszelf hebben opgelegd. Het was een keuze om in pak ‘m beet vier maanden tijd 75.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. We konden het. Ze kregen een plek in de samenleving. Dan kunnen we ook 22.000 anderen opvangen. Dat is een keuze. Het problematiseren, zeggen dat het niet kan, is weglopen van de problemen die er echt zijn.(…)”

En dan als uitsmijter nog een autenthiek stukje ongeknipt debat van Azarkan met VVD-fractievoorzitster Sophie ­­Hermans die hij rechtuit beticht van liegen – je krijgt gewoon medelijden met de arme vrouw:

– Azarkan (DENK): “(…) Ik denk dat het goed is dat we ook kijken voorbij het mistgordijn, voorbij de beeldvorming. Mevrouw Hermans zegt dat vorig jaar mensen in Ter Apel buiten sliepen. Wat was daar de oorzaak van?”

– Hermans (VVD): “De oorzaak was dat hier heel veel mensen naartoe kwamen en dat het ons niet lukte om daar heel snel opvangplekken voor te regelen.”

– Azarkan: “Dat is gewoon een leugen. In 2012 was Teeven nog verantwoordelijk, Dijkhoff in 2015, Harbers in 2017. We hebben Broekers-Knol gehad en Van der Burg. Gedurende elf jaar heeft een staatssecretaris van VVD-zijde keuzes gemaakt. Vanaf 2016 waren er eigenlijk signalen dat de organisatie niet op orde is. Er was een hoge instroom van Syriërs. Vanuit het COA werd gezegd: we moeten nu niet gaan krimpen, maar laten we mee-ademen met de instroom. Daar is niet voor gekozen. In 2017 vond sluiting van centra plaats. In 2018 werd aangegeven dat mensen te lang moesten wachten en besloot de staatssecretaris te gaan bezuinigen. In 2020 begon het systeem vast te lopen en waren er weer bezuinigingen.

Hier, in een debat met de minister-president, heeft de heer Rutte zelf aangegeven: het is geen opvangcrisis; het is een organisatiecrisis. Er zijn niet meer mensen gekomen. Er zijn heel veel verkeerde keuzes gemaakt, waardoor er centra zijn vastgelopen. Dat zijn keuzes, en dat nu framen als een probleem van de instroom … Dat is gewoon niet het juiste verhaal.”

Als Bussumer weet ik wel wat van asielcentra: we hadden tien jaar het grootste van Nederland twee km verderop, 2.000 mensen. Ademen we nog? Fietsen we nog? Zijn onze scholen nog open?

Ach ja.