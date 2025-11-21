Linkse Duitse politica op dodenlijst extreemrechtse Reichsbürger

De politie heeft de linkse politica en schrijfster Jutta Ditfurth gewaarschuwd dat ze op een dodenlijst staat die op dark web circuleert.

Op 10 november jl. werd een 49-jarige man gearresteerd die op het dark web een lijst gepubliceerd heeft van mensen die hij wilde laten vermoorden. De man zou lid zijn van de Reichsbürger-beweging. Op de lijst staan gevoelige persoonlijke gegevens van de betrokkenen. Volgens het Openbaar Ministerie staan er bij de lijst ook instructies voor het maken van explosieven. Wie er buiten Ditfurth op de lijst staan is niet bekend.

De verdachte riep gelijkgestemden op geld te doneren in cryptovaluta (bitcoin ed). De bedragen waren bedoeld als een soort premie voor de uitvoering van de door de verdachte uitgesproken doodvonnissen. Hoeveel geld de man had ingezameld is niet bekend gemaakt.

Het dark web (of dark net) is een deel van internet dat niet toegankelijk is via je normale browser. Je hebt de TOR-browser nodig die gegevens in verschillende lagen van versleuteling verpakt en via meerdere willekeurig gekozen knooppunten verstuurt. Voor providers en overheden is het dan heel moeilijk je surfgedrag te volgen. Voeg er een goede VPN (Nord bijv) aan toe en je bent bijna niet te volgen. Op het dark net is zo ongeveer alles te krijgen: van gestolen software tot huurmoordenaars en zelfs menselijke organen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het is een paradijs voor de maffia en iedereen die er ongure praktijken op nahoudt.

Ook terroristische groepen – waaronder dus de Reichsbürger – zijn om voor de hand liggende redenen dol op het dark web. Zo nu en dan loopt er desondanks tóch iemand tegen de lamp, meestal als gevolg van onvoorzichtigheid.

Het is overigens niet de eerste keer dat Ditfurth bedreigd wordt. Het gemeenteraadslid van Ökolinx ontvangt al jaren met enige regelmaat doodsbedreigingen. In de jaren ’80 werd er zelfs tot twee keer toe een brandaanslag op haar woning gepleegd.

Bron: Frankfurter Rundschau

