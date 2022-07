Linkse coalitie verjaagt nazi’s uit Mainz

In Mainz heeft een bonte coalitie van vakbonden, politieke partijen, kerken, voetbalclub FSV Mainz, “Omas gegen Rechts” en radicale antifascisten gisteren een mars van de nazibeweging “Neue Stärke Partei” (NSP) tegengehouden. Volgens de politie gingen zo’n 3000 antifascisten de straat op, wat afgaande op de beelden wel ongeveer lijkt te kloppen. Het leverde hartverwarmende beelden op:

Een groep van 60 neonazi’s probeerde de binnenstad te bereiken, maar werd tegengehouden door antifascisten die de toegangswegen hadden geblokkeerd. Uiteindelijk kozen de nazi’s eieren voor hun geld en bliezen ze de aftocht. Dat viel nog niet mee, want een groep antifa’s had de spoorbaan geblokkeerd. Her en der kwam het tot schermutselingen met de politie, die de antifascisten probeerde te beletten de nazi’s te bereiken. Al te ernstige incidenten hebben zich volgens de politie niet voorgedaan (kuch).

Behalve hartverwarmend was het gebeuren in Mainz vooral ook jaloersmakend. De tijd dat we in een provinciestad als Leeuwarden 2000 mensen op de been konden brengen om een naziknokploeg tegen te houden, ligt inmiddels ver achter ons. Zelfs in Amsterdam kunnen de nazi’s van Voorpost anno 2022 vrijwel ongehinderd hun haatboodschap verspreiden.

Speciale aandacht (en lof) voor burgemeester Michael Ebling (SPD) die een toespraak hield op het centraal station. Ebling zei dat er in Mainz geen plaats is voor nazi’s: “Je moet je bruine rugzak weer inpakken en terug naar huis gaan”. Het staat allemaal in schril contrast met het tenenkrommende optreden van Femke Halsema die de nazi’s van Voorpost beschermde en het kleine groepje antifascisten liet arresteren.

Uitgelichte afbeelding: burgemeester Michael Ebling – By Symposiarch – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19135873