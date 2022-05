Amsterdam biedt nazi’s (weer eens) alle ruimte + updates

Het is weer eens zover. Amsterdam biedt nazi’s alle ruimte om hun haatboodschap te verspreiden en verjaagt de antifascisten. De afgelopen jaren mochten duizenden naziwappies ongehinderd door de stad marschieren, want ook nazi’s hebben recht op VVMU. Of zoiets. Op kleinere schaal herhaalt Halsema dat vandaag. Dat je als liberaal het handjevol Voorpostnazi’s niet de gracht indrijft kan ik dan nog wel billijken, maar waarom de antifascisten gesommeerd worden te vertrekken is mij een raadsel.

Stelletje rukkers met hun prinsenvlag… https://t.co/fWGUYQOAlB — Bonkefiker (@Bonkefiker1) May 28, 2022

Inmiddels zijn de antifascisten gearresteerd. Bedankt, Femke.

