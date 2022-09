Links Almere boos en verdrietig om briefje ‘fascisten opgerot’ bij nazischool

De ouders van de maar liefst vier (4) leerlingen op de Renaissanceschool in Almere werden maandagochtend opgeschrikt door een handgeschreven briefje met de tekst ‘Fascisten opgerot’ die bij de ingang hing.

Ons lijkt dat een combinatie van een prima analyse (fascisten) met een ijzersterk advies (oprotten), maar in Almere werd dit zakelijke advies meteen opgewaardeerd tot een ‘dreigbrief’. Waar het ‘dreigement’ uit bestond is niet meteen duidelijk, maar als het om extreemdomrechts (Het Volk) gaat, maalt niemand in Nederland om dergelijke details.

Uiteraard stond links – waaronder mijn eigen partij, Groen Links – weer vooraan om dit ernstige misdrijf te veroordelen. Altijd dezelfde volstrekt misplaatste solidariteit. Ene Marjolijn Veenstra van de Partij voor de Dieren maakte het al helemaal bont door met droge ogen te verklaren ‘dat dit niet de manier is waarop je het debat moet voeren’. Marjolijn is het type dat Churchill in 1940 belerend had toegesproken over ‘onnodige polarisatie’, dus die hoeven we verder niet serieus te nemen. Helaas is ze niet de enige, want ook GL, SP en DENK zagen in het advies briefje aanleiding een vroom gezicht te trekken en op zalvende toon van alles te roepen over de Vrijheid van Onderwijs.

Opmerkelijk: de VVD zwijgt. Woordvoerder Colette Holter wil alleen kwijt dat de partij tégen Baudet’s educatieve project is, iets wat de linkse partijen niet uit hun strot krijgen: “Wij willen geen Renaissanceschool in Almere. We zijn voor openbare scholen, omdat kinderen daar neutraal onderwijs krijgen. Op dit moment kunnen we deze school helaas niet tegenhouden. De onderwijsinspectie is aan zet. Mochten er ooit financiële middelen gevraagd worden van de gemeente dan zullen wij daar niet aan meewerken.”