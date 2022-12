Linda de Suza ruste in vrede

In 1975 had de zanger van Kaapverdiaanse achtergrond, Johnny Rodrigues, er een hit mee in Nederland. De titel moest wel veranderd worden in Hey mal-yo want dat begreep men beter, begrijpt u wel?

Het is een volksliedje, een dans, de malhão is een dorsvlegel of smidshamer, waarvan het neerkomende geluid in het koor wordt nagedaan, ai tirim-tim-tim. Ik leerde het lied kennen bij een 25-aprilviering in Viana do Castelo. Een latere internationale hit had Linda de Suza er mee. Zij is vandaag overleden aan COVID. Dit is eigenlijk het enige nummer dat ik van haar ken.

Ó Malhão, Malhão

Que vida é a tua?

Ó Malhão, Malhão

Que vida é a tua?

Comer e beber, ai tirim-tim-tim

Passear na rua!

Comer e beber, ai tirim-tim-tim

Passear na rua!



Ó Malhão, Malhão

Quem te deu as meias?

Ó Malhão, Malhão

Quem te deu as meias?

Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim

Tinha pernas feias!

Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim

Tinha pernas feias!



Ó Malhão, Malhão

Quem te deu as botas?

Ó Malhão, Malhão

Quem te deu as botas?

Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim

Tinha as pernas tortas!

Foi o caixeirinho, ai tirim-tim-tim

Tinha as pernas tortas!



Ó Malhão, Malhão.

Ó Malhão, Malhão.

Ó Malhão, Malhão.

Ó Malhão, Malhão!

– Uitgelichte afbeelding: Door Kevindax1809 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56397999