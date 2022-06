Lientje Plofkip dreigt met juridische stappen tegen critici

Caroline van der Plas – alias Lientje Plofkip – dreigt met juridische stappen tegen iedereen die insinueert dat zij banden heeft met de agrarische industrie.

Opmerkelijk, want de banden van Triple B met de agromaffia zijn buitengewoon goed gedocumenteerd.

BBB is letterlijk opgericht door ReMarkAble, een marketingbureau dat specifiek voor de agrarische sector werkt. ReMarkAble was goed voor de volledige partijfinanciering van 174.000 euro en is formeel ook nog steeds eigenaar van de website van BBB.

Laat die rechtszaak maar komen, dus.

Terzijde: leden van de Tweede Kamer kunnen niet vervolgd worden voor hetgeen ze in het parlement zeggen. Dat noemen we parlementaire onschendbaarheid:

Uitgelichte afbeelding: Door Tweede Kamer – Sent to User:Vysotsky by MP Caroline van der Plas, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107579011