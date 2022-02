Liefje van je moeder. Spuria van de Alternatieve Top 2000

Voor de ontbrekende nrs. 995-1000 plaats ik lekker stout nummers die niet in de Alternatieve 2000 opgenomen konden worden, want niet aanwezig op Spotify.

Dan vinden we op 1006 Oisín, waarvan ik de zangeres een pilsje heb mogen aanbieden. Hoger zal ik niet komen in de wereld van de muziek denk ik zo.



1006. Oisín – Peata beag do mhaithair



1005. Mighty Avengers – So much in love



1004. Les Reed Orchestra – Man of action



1003. Teresa Silva Carvalho – Verdes são os campos



1002. Hoagy Lands – Baby let me hold your hand

1001. The Herd – Impressions of Oliver

Naar de beste gewoonten van Radio London 266 hebben we dan een gedeelde nr.1000 (op tientallen deden ze het daar…)



Jon Fromer – Gonna take us all



Linda Clifford – March across the land



Jacmelina – Metamorfòsis

Er vallen meer desiderata/spuria te bedenken maar we houden het wel eerlijk, nietwaar…

