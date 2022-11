Lid Zweedse Democraten blijkt jarenlang nazipropaganda verspreid te hebben

Rebecca Ädel, een raadslid van de extreemrechtse Zweedse Democraten, zag zich vorige week gedwongen op te stappen nadat onthuld werd dat ze onder valse naam jarenlang nazipropaganda had verspreid.

In interne berichten had Ädel haar liefde voor Hitler beleden, zwarte mensen ‘negers’ genoemd en gezegd dat ze een beroemde schrijfster ‘de schedel eraf wilde schieten’. Een onderzoek door Expo en Expressen wees uit dat Ädel al bijna 20 jaar actief is in de nazistische beweging.

Ädel was/is lerares, maar dat belette haar niet Zweedse scholen af te schilderen als woke indoctrinatiecentra die erop gericht zijn “kinderen op te lichten(!) tot politieke correctheid”.

Beetje vervelende situatie voor de Zweedse Democraten, want die beweren dat alle neo-nazi’s uit de partij zijn gezet. Oeps.

De huidige regeringscoalitie heeft dankzij de gedoogsteun van de Zweedse Democraten een minieme meerderheid in het parlement, dus daar zal men nu ook wel uitgebreid het plafond bestuderen en net doen alsof de naam Haas is. Zó rollen liberalen en conservatieven al sinds de machtsgreep van Mussolini.

Bron: Het Observatorium