Lichtpuntje voor klimaat: schone energie groeit sneller dan ooit

Vorig jaar kwam er wereldwijd de helft meer hernieuwbare energie bij, vergeleken met 2022. Ook de volgende vijf jaar zullen een recordgroei optekenen. Dat biedt hoop om de klimaatdoelen alsnog te halen, zegt het Internationaal Energieagentschap.

In 2023 werd wereldwijd bijna 510 gigawatt aan nieuwe energiecapaciteit toegevoegd, met zonnepanelen als grootste slokop. China is absolute koploper: het land bouwde evenveel zonneparken als de rest van de wereld samen, en windenergie groeide er 66 procent sneller dan in 2022. Ook Europa, de VS en Brazilië tekenden een recordgroei van hernieuwbare energie op.

– Lees verder bij de bron, IPS