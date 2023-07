Letzte Generation blokkeert startbanen van vliegvelden in Hamburg en Düsseldorf

Activisten van de klimaatgroep Letzte Generation (Laatste Generatie) hebben vanochtend de startbanen van de vliegvelden in Hamburg en Düsseldorf geblokkeerd. Een strategisch gekozen moment, want in in Hamburg begint vandaag de zomervakantie.

Veel vrienden zal de Letzte Generation niet maken met deze actie. Er werden vandaag in Hamburg zo’n 50.000 vakantiegangers verwacht. Een deel van de vluchten viel uit, dus heel wat vakantiegangers zullen vandaag hun bestemming niet bereiken.

Op solidariteit uit de hoek van de Groenen hoeven de activisten niet te rekenen. Rolf Habeck, de Groene minister van Milieu, liet vanmiddag weten dat de acties van de Letzte Generation volstrekt contraproductief zijn. Voor succesvol klimaatbeleid heb je de mensen uit het politieke midden nodig en juist die jaag je tegen je in het harnas door hun vakantie in gevaar te brengen.

Habeck’s opmerkingen laten de activisten van de Letzte Generation ongetwijfeld steenkoud, want het gaat om het genereren van aandacht. In dat opzicht is het een heel succesvolle actie, want daarover mag men vandaag bepaald niet klagen.

De kans dat de activisten een flinke douw krijgen is levensgroot aanwezig. Voor het blokkeren van wegen werden recentelijk al draconische straffen uitgedeeld, en dit is natuurlijk nog wel even wat heftiger.

De reacties van het publiek worden steeds heftiger. Op Youtube vind je tientallen filmpjes van automobilisten die activisten van de LG van de straat slepen. Gisteren reed in Stralsund de bestuurder van een vrachtwagen in op activisten van de Letzte Generation die de weg blokkeerden.

💥 Was werden Menschen tun, wenn Ernten ausfallen und es nicht genügend Nahrung und Trinkwasser für alle gibt? 👇🏽 Lasst uns jetzt als Gesellschaft zusammenkommen und gemeinsam Lösungen finden, damit es nicht soweit kommt:https://t.co/iee05ezeLNpic.twitter.com/UAYVER5gQM — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 12, 2023

Dergelijke scènes hebben we ook in Engeland gezien:

Voor XR was de escalatie aanleiding te stoppen met dergelijke blokkades, voordat er écht ongelukken gebeuren. Just Stop Oil en de Letzte Generation gaan dus door. Op de moed van de activisten valt in elk geval niks aan te merken.

Uitgelichte afbeelding: Von Stefan Müller (climate stuff, 1 Mio views) from Germany – Der Aufstand der Letzten Generation blockiert Straße am Hauptbahnhof, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114773807