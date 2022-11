Leider Oath Keepers schuldig bevonden aan opruiing en samenzwering

Elmer Stewart Rhodes, leider van de extreem-rechtse, militante beweging The Oath Keepers, is schuldig bevonden aan opruiïng en een samenzwering om president Trump tegen de wil van de kiezer in aan de macht te houden.

Opmerkelijk is dat Rhodes zelf niet aanwezig was bij het Kapitool op 6 januari 2021, dus dat het hier gaat om iemand uit een hoger echelon dan het domme voetvolk dat die dag ter plekke was (en van wie er inmiddels ook zo’n 900 mensen zijn vervolgd). En dat er dus wel degelijk is aangetoond dat er sprake was van een uitvoerige planning en voorbedachte rade, geen spontane volksopstand.

De grote vraag is nu of Justitie, onder leiding van Special Counsel Jack Smith, in deze zaak nog mensen hoger in de hiërachie zal kunnen aanklagen.

(Foto: Kapitool Washington – eigen foto Laurent)