Leider extreemrechtse militie Oath Keepers schuldig bevonden aan samenzwering regering te ondermijnen

Stewart Rhodes, de leider van de extreemrechtse militie Oath Keepers, is schuldig bevonden aan “samenzwering om de regering te ondermijnen” (seditious conspiracy). De jury achtte bewezen dat hij heeft geprobeerd de machtsoverdracht van Trump aan de wettelijk gekozen nieuwe president Joe Biden tegen te houden.

Rhodes speelde een actieve rol in de voorbereiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Hij vertelde de leden van de Oath Keepers dat ze zich moesten voorbereiden op een gewapende opstand waarbij waarschijnlijk bloed zou vloeien. Ook Kelly Meggs, de leider van de Oath Keepers-afdeling in Florida, is schuldig bevonden aan (seditious conspiracy. Drie andere leden van de militie werden door de jury vrijgesproken.

De Oath Keepers zijn een een losjes georganiseerde verzameling extreemrechtse antiregeringsextremisten. Ze zijn ervan overtuigd dat de Amerikaanse regering is overgenomen door een groep schimmige samenzweerders die burgers hun rechten wil ontnemen.

De organisatie heeft vermoedelijk enkele duizenden leden, waaronder (voormalige) militairen en politiemensen. Ze is de enige militie die actief rekruteert binnen die groepen. Rhodes zelf is een voormalige paratrooper. Het aantal politieagenten is vermoedelijk heel beperkt, maar volgens de ADL maken nogal wat ex-militairen deel uit van de organisatie.

De Oath Keepers zijn losjes georganiseerd. Formeel bestaat er een nationale leiding, maar lokale en regionale afdelingen gaan grotendeels hun eigen gang. Lokale/regionale afdelingen hoeven ook geen verantwoording af te leggen aan de nationale leiding.

De groep was bijzonder actief in 2020, het jaar van de Black Lives Matter-betogingen en coronalockdowns. Ze waren prominent aanwezig bij anti-lockdown-protesten en fungeerden als een soort burgerwacht tijdens BLM-betogingen. Volgens de Oath Keepers waren de BLM-betogingen een poging van “marxistisch links” de macht te grijpen in de VS. We hebben het hier dus over doorsnee extreemrechtse complotgekken, maar dan wél complotgekken die zwaarbewapend zijn en (deels) militair getraind.

