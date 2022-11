Leeuwarder Courant verdedigt AFA Fryslân tegen intimidatie van FvD

In een artikel van bijna twee pagina’s verdedigt de Leeuwarder Courant vandaag AFA Fryslân tegen intimidatie door Forum voor Democratie. Ook in Friesland lopen de gemoederen steeds hoger op en worden de middelen die FvD inzet, steeds harder.

Vorige week startte FvD-kamerlid Gideon van Meijeren zijn intimidatiecampagne ‘Rioolratten ontmaskerd’ tegen journalisten. De aanvallen in de Tweede Kamer op tegenstanders zoals minister Kaag zijn bekend. Afgelopen november dreigde Van Houwelingen Kamerlid Sjoerdsma met ’tribunalen’. Vorig jaar liet Geert Wilders al weten dat journalisten – zonder uitzondering – ’tuig van de richel’ zijn.

Uit diverse bronnen is bekend dat de acties tegen personen rond AFA Fryslân toenemen. Dat geldt vooral voor AFA-woordvoerder Reimer van Ruiten, die daar geen details over wil geven maar wel stelt dat hij er ook thuis last van heeft. Hij heeft daarover goed contact met de politie, zegt hij. Ook krijgt AFA Fryslân steun van enkele landelijke bewegingen, zoals AFA Nederland, het Comité 21 maart tegen Racisme, het Comité van Waakzaamheid en de werkgroep ‘Herdenk nazi’s niet’.

Op 3 februari was er weer een vieze voorzet van FvD. Op de sociale media van plaatste FvD Fryslân een gefotoshopte foto van Van Ruiten. Hij staat daar voor een groep zwartgeklede, kennelijk extreem agressieve antifascisten. Zo antwoordde FvD op de campagne van AFA Fryslân tegen racisme en fascisme in de gemeenteraden.

Van Ruiten wijst die methoden van suggestie, verdraaiing en stemmingmakerij sterk af. Hij wijst erop dat de methodes van je tegenstanders zwart maken direct terugwijst op nazi-Duitsland van de jaren ’30, toen het nazisme ontstond. AFA Fryslân noemt FvD ‘crypto-fascistisch’. Daarbij predikt FvD, net als de PVV, luid en duidelijk vreemdelingenhaat. Al diverse malen zijn er bewonderaars van de nazi’s bij FvD aangetroffen. Afgelopen juli stelde de officiële bestrijder van antisemitisme, Eddo Verdoner: ‘Baudet verspreidt oude antisemitische complottheorie’.

Motor achter die acties is FvD-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Albert van Dijk, tevens fractievoorzitter FvD van Achtkarspelen. Van Ruiten neemt uitdrukkelijk afstand van de sterk gewelddadige suggestie van de FvD-poster, die op Youtube staat. AFA Fryslân heeft nooit tot geweld opgeroepen, en keurt geen enkele vorm van geweld goed. Ook voert AFA Fryslân uitsluitend legale acties in overleg met gemeenten, en nooit tegen woonhuizen van personen.

Het lijkt erop dat nu net zo’n situatie ontstaat als rond het huis van een rabbijn in de provincie Utrecht. Daar hangen nu rondom camera’s, er is politiebewaking en een vrijwillige nachtwacht van leden van diverse kerken.