Leefbaar Rotterdam en FVD weigeren verklaring tegen racistische teksten op Erasmusbrug te tekenen

Leefbaar Rotterdam en FVD weigeren als enigen een verklaring van de Rotterdamse gemeenteraad tegen de naziteksten op de Erasmusbrug te tekenen.

De fascistische beweging White Lives Matter (WLM) projecteerde op Oudejaarsnacht een aantal naziteksten op de Erasmusbrug in Rotterdam. Van VVD tot BIJ1 reageerde iedereen verontwaardigd, al bleven PVV en FVD opmerkelijk stil.

SP-raadslid Theo Coskun nam het initiatief voor een verklaring die hij morgen als motie in wil dienen. In de verklaring staat dat de door WLM geprojecteerde leuzen ‘onsmakelijk en verwerpelijk’ waren en ‘dat er nergens in Rotterdam plaats is voor racistische leuzen’.

Vrijwel alle partijen kondigden aan de motie te zullen steunen. In eerste instantie deed ook Leefbaar dat, maar inmiddels is men blijkbaar tot de conclusie gekomen dat een flink deel van de achterban de ideologie van WLM deelt. Volgens Leefbaar is de bedoeling van de motie niet zozeer het veroordelen van racisme, als wel een poging van Coskun Leefbaar in verlegenheid te brengen: “We vinden dit heel onoprecht. Zogenaamd gaat het over de strijd tegen racisme, maar dit is vooral bedoeld om ons door een hoepel te laten springen. Daar doen we niet aan mee, we zijn geen circusdieren. Het is overduidelijk dat wij tegen racisme zijn. Daar hebben we Theo Coskun niet voor nodig.” Een opmerkelijk statement: je wordt in verlegenheid gebracht omdat men je vraagt een motie tegen racisme te ondertekenen? Mij een raadsel hoe dat werkt, tenzij je ervan uitgaat dat je daarmee een flink deel van je achterban tegen het hoofd stoot.

Dat FVD weigert de verklaring te tekenen zal dan weer niemand verbazen. Letterlijk iedereen die op FVD stemt deelt de opvattingen van WLM.

Bron: AD

