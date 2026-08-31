Le Pen op koers om nieuwe president van Frankrijk te worden

De kans dat Marine Le Pen volgend jaar presidente van Frankrijk wordt, groeit met de dag. Le Pen leidt de peilingen comfortabel met 33% tot 38% en is daarmee vrijwel verzekerd van de tweede ronde.

Om de tweede plek wordt gevochten door de extreemlinkse Mélenchon, de centrumrechtse oud-premier Édouard Philippe (die rond de 14% tot 17% schommelt) en de recent centrumlinkse kandidaat Raphaël Glucksmann (circa 10%). Omdat het politieke centrum sterk verdeeld is, maakt Mélenchon een reële kans de tweede ronde te halen.

Als een centrumlinkse of een centrumrechtse kandidaat de tweede ronde haalt, is de kans groot dat het centrum de rijen sluit om Le Pen tegen te houden. Mocht Mélenchon de tweede ronde halen, dan voorspellen alle peilbureau’s een landslide victory voor Le Pen met 67% tot 68% van de stemmen, tegenover slechts 32% tot 33% voor Mélenchon.

Voor Oekraïne zou de verkiezing van Le Pen slecht nieuws zijn. Op papier erkent Le Pen de soevereiniteit van Oekraïne, maar in de praktijk zou de Franse militaire steun waarschijnlijk rap afbrokkelen.

Le Pen had in het verleden warme banden met het Kremlin. Ze prees Poetin als ‘een patriot’ en leende in 2014 miljoenen van een aan Rusland gelieerde bank. Na de Russische inval in Oekraïne heeft ze haar toon gematigd, maar die papieren koerswijziging is vermoedelijk vooral ingegeven door electorale overwegingen: ook de achterban van het Rassemblement National keerde zich na de Russische invasie tegen Poetin.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen vindt plaats op 18 april 2027, de tweede ronde op 2 mei. Grote kans dus dat de EU op 3 mei 2027 een nieuwe Orbán heeft. Dit keer niet in het relatief onbeduidende Hongarije, maar in de tweede economie van het blok.

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