Zoek en gij zult vinden. Dit was de eerste treffer die ik vond op Laudato sí, gedicht toegeschreven aan Franciscus van Assisi – een vrolijk wijsje in het Engels namens de Ecologische Commissie van de Conferentie van Bisschoppen van India.

Het christendom bereikte India, net als Ethiopië, eerder dan Europa, dat is voor velen in Europa moeilijk te bevatten. Wie weet of India de volgende paus levert.

– Uitgelichte afbeelding: Door Cimabue, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8975269