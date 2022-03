In Amsterdam hangen affiches waarin ze beloven dat je dankzij hun weer hand in hand kunt lopen. Bijzonder. Maar ze beloven meer:

Maar wacht, willen jullie nou minder betutteling of juist meer handhaving @VVDAmsterdam🤔 pic.twitter.com/Gwc4yzRdBW — Eline Peters (@elineannepeters) March 4, 2022

Handhaving is geen betutteling, dat is algemeen bekend. Als je van de VVD bent, natuurlijk.

Deze moest verwijderd worden, te veel ophef. Maar zo kennen we ze weer:



(Geplukt van twitter)