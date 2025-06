Lange messen worden getrokken: Twintig dagen Trump

We volgen weer Kirsten Verdel, die de ongelooflijke reeks decreten en praatjes van gekozen dictator Trump nauwgezet volgt. Een soort Nacht van de Lange Messen hebben we al gehad met Musk, nu staat de overval op Los Angeles voor de deur.

Dag 121-122:

– Trump dringt er bij de Republikeinse fractie op aan om zich onmiddellijk te verenigen achter de begrotingsvoorstellen, waarbij hij duidelijk maakt dat hij geen extra bezuinigingen op Medicaid accepteert en de hardliners oproept hun eisen te matigen.

– De Trump-regering heeft volgens advocaten een dozijn mannen op een vlucht naar Zuid-Soedan gezet, dat op de rand van een burgeroorlog staat, en handelt daarmee tegen het gerechtelijk bevel in dat niemand zonder extra waarborgen naar een derde land mag worden uitgezet.

– Minister Kristi Noem zet haar medewerkers aan de leugendetector om te achterhalen wie informatie lekt naar de pers, meldt de Wall Street Journal.

Dag 123-124:

– Trump kondigt aan dat Nippon en US Steel een “partnerschap” vormen nadat hun fusie door Biden werd geblokkeerd; volgens hem blijft US Steel in Pittsburgh en levert dit 70.000 banen en $14 miljard op.

– Het ministerie van Defensie stelt Kingsley Wilson aan als nieuwe persvoorlichter; hij verspreidde eerder antisemitische complottheorieën.

– Het ministerie van Justitie sluit een akkoord waardoor Boeing niet wordt vervolgd voor de 737 Max-crashes waarbij honderden mensen omkomen. Er worden geen aanklachten ingediend en geen juridische verantwoordelijkheid genomen.

Dag 125-127:

– Trump noemt Putin “crazy”, veroordeelt zijn aanvallen op Oekraïense steden en zegt verrast te zijn door het doden van burgers. Over Zelensky zegt Trump: “Alles wat uit zijn mond komt veroorzaakt problemen, ik vind het niks en het moet stoppen.”

– Het Amerikaanse Korps Mariniers voert een nieuw beleid in waarbij militairen met hardnekkige scheerbulten (PFB) na een jaar behandeling mogelijk uit dienst worden gezet, met als doel de militaire gereedheid te behouden.

– Trump keurt rampensteun goed voor acht staten, waaronder gemeenschappen die hier al maanden op wachten. Met de noodverklaring krijgen onder meer Arkansas, Iowa en Texas toegang tot financiële hulp van FEMA.

Dag 128-129:

– Trump nomineert zijn eigen strafrechtadvocaat Emil Bove als rechter voor het Hof van Beroep van het Third Circuit.

– De Trump-regering ontslaat de 800 overgebleven werknemers van Voice of America.

– Trump plaatst een foto van hemzelf waar op staat: ‘Hij is op een missie van God. En niemand kan stoppen wat er aan komt.’

– Gen Michael Langley, de hoogste Amerikaanse generaal in Afrika, zegt dat de VS de toekomst van hun militaire aanwezigheid op het continent heroverwegen. Hij roept Afrikaanse landen op hun ambassadeurs in Washington te vragen aan Trump-ambtenaren door te geven of zij willen dat de Amerikaanse aanwezigheid blijft.

Dag 130-132:

– Gabbard, de directeur van de Nationale Inlichtendienst, onderzoekt of Trump voortaan op een Fox Newsachtige manier zijn briefings kan krijgen, omdat hij de briefings niet wil lezen.

– De Trump-regering introduceert nieuwe eisen bij de wervingsprocedure voor vrijwel alle nieuwe federale overheidsmedewerkers, vanaf een niveau waar ook schoonmakers onder vallen. Alle sollicitanten moeten één of twee Trump maatregelen benoemen die ‘significant’ voor de sollicitant zijn en een essay schrijven over hoe deze geïmplementeerd zouden moeten worden.

– De Trump-regering sluit een contract met Palantir om het handhaving- en uitzettingsteam van ICE te voorzien van een platform voor realtime monitoring van bewegingen van migranten.

Dag 133-135:

– De Trump-regering kondigt de sluiting aan van alle Job Corps-centra in de VS per 30 juni, zonder waarschuwing of overgangsplan. Job Corps is een federaal programma dat jongeren uit kansarme gebieden beroepsopleidingen en scholing biedt om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

– De Trump-regering trekt het verbod op boren en mijnbouw in het National Petroleum Reserve in Alaska in, waardoor miljoenen hectaren natuurgebied hun federale bescherming verliezen. Minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum zegt dat energieproductie prioriteit krijgt boven natuurbescherming.

– De Trump-regering trekt de Biden-richtlijnen in die ziekenhuizen verplichten zwangere patiënten in noodsituaties abortuszorg te bieden.

– De Trump-regering verschuift het gezag over Groenland van het Amerikaanse Europese commando naar het Noordelijke commando, waarmee het eiland onder directe Amerikaanse militaire controle valt.

Dag 136-137:

– Musk en Trump maken ruzie: Trump merkt in een interview op dat Musk misschien aan Trump Derangement Syndrome leidt, nu hij ineens kritiek heeft op Trump’s begrotingsvoorstel. Musk twittert dat Trump ondankbaar is en zonder hem de verkiezingen zou hebben verloren en geen meerderheid in de Senaat zou hebben gehad.

– Trump reageert daar weer op, met een bericht op social media: ‘De makkelijkste manier om geld te besparen in onze begroting – miljarden en miljarden dollars – is het stopzetten van Elons overheids­subsidies en -contracten. Ik vond het altijd al verrassend dat Biden dat niet deed!’ Musk daagt vervolgens de Republikeinen uit te heroverwegen wie ze moeten steunen na de breuk tussen hem en Trump. ‘Trump heeft nog 3,5 jaar te gaan, maar ik ben er over 40 jaar nog steeds.’

– In de volgende ronde van het verbale gevecht stelt Trump dat Musk niet vrijwillig is vertrokken: ‘Elon begon me te irriteren, ik heb hem gevraagd te vertrekken.’ Daarna komt Musk met de reactie: ‘Tijd om de echte grote bom te droppen: Trump staat in de Epstein-bestanden. Dat is de echte reden waarom die niet openbaar zijn gemaakt. Fijne dag nog, DJT!’ Hij reageert vlak daarna met ‘yes’ op een tweet die oproept tot het afzetten van Trump.

Dag 138-139:

– Trump roept tot 2.000 National Guard-leden op om ICE-personeel en federale eigendommen te beschermen tegen gewelddadige protesten, die hij als rebellie tegen de Amerikaanse regering bestempelt. De inzet duurt 60 dagen en kan worden verlengd.

– Defensieminister Hegseth zegt dat ook mariniers ingezet kunnen worden in Los Angeles.

– Trump zegt in een interview dat Musk te maken zal krijgen ‘met zeer ernstige gevolgen’ als hij geld geeft aan Democratische kandidaten die zich verzetten tegen het Republikeinse begrotingsvoorstel.